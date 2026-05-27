حسم مصدر داخل الأهلي الجدل المثار بشأن إمكانية التعاقد مع المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الموسم المقبل، خلفًا للمدرب الحالي ييس توروب.

وأكد المصدر أن يورتشيتش لا يدخل ضمن قائمة المرشحين لتدريب الأهلي، مشيرًا إلى أن إدارة النادي لم تدخل في أي مفاوضات معه خلال الفترة الماضية، رغم الأنباء التي ربطت اسمه بالقلعة الحمراء عقب اقتراب رحيله عن بيراميدز.

وأوضح المصدر أن لجنة التخطيط والإدارة الرياضية تركز حاليًا على دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب، مع وجود اهتمام أكبر بمدربين من البرتغال وألمانيا، إلى جانب ملفات أخرى تم عرضها من خلال شركات تسويق رياضي لمدربين من أمريكا الجنوبية وأمريكا اللاتينية.

وأضاف: "هناك أكثر من اسم مطروح على طاولة الإدارة، ويتم تقييم جميع الخيارات بعناية لاختيار المدرب الأنسب لطبيعة الفريق وأهدافه في المرحلة المقبلة".

سبب استبعاد يورتشيتش

وكشف المصدر أن سبب استبعاد المدرب الكرواتي لا يرتبط بالجوانب الفنية فقط، بل يمتد إلى شخصيته وطريقة تعامله داخل غرفة الملابس، موضحًا أن الإدارة ترى أن أسلوبه قد لا يتناسب مع طبيعة الأهلي والنجوم الموجودين بالفريق.

وأشار إلى أن هناك تحفظات تتعلق بقدرته على إدارة العلاقات مع اللاعبين الكبار واحتواء الأزمات الداخلية، مؤكدًا أن النادي يسعى للتعاقد مع مدرب يمتلك شخصية قوية، لكن في الوقت نفسه قادر على إدارة المجموعة والحفاظ على الاستقرار داخل الفريق.

يورتشيتش يودع لاعبي بيراميدز

وكان كرونسلاف يورتشيتش قد أبلغ لاعبي بيراميدز برحيله عن الفريق، عبر رسالة نشرها في مجموعة التواصل الخاصة بالفريق "واتس أب"، أكد خلالها انتهاء علاقته بالنادي عقب نهاية عقده، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد بسبب وجود خلافات بين الطرفين.

