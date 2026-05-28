يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم اليوم، 28 مايو، داخل استاد القاهرة الدولي، وذلك عقب المباراة الودية التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره الروسي، والمقرر انطلاقها في تمام الساعة التاسعة مساء.

تامر حسني يستعد لإحياء حفله باستاد القاهرة



وشارك تامر جمهوره صورة من أحدث ظهور له عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "نازل إن شاء الله رايح استاد القاهرة لبروفة غنائي بعد ماتش مصر وروسيا اليوم".

وأضاف: "يلا كل حد مننا يدعم منتخبنا العظيم بطريقته.. هغني النهارده بعد الماتش إن شاء الله".

احتفال تامر وبسمة بعيد ميلاد أمايا



وعلى جانب آخر، احتفل تامر حسني وبسمة بوسيل بعيد ميلاد ابنتهما أمايا، وظهرت برفقة شقيقيها تاليا وآدم خلال الاحتفال.

وحرص تامر على تعديل الإضاءة لالتقاط صور مميزة لابنته، فيما نشرت بسمة بوسيل صورة جماعية مع أبنائها عبر خاصية "الاستوري" على "إنستجرام"، وكتبت: "يا الله احفظ أولادي أينما ذهبوا، واحفظهم من أي مكروه، واهدهم ليكونوا دائمًا من أفضل الناس خلقًا وإيمانًا ونجاحا، وبارك قلوبهم بالرحمة، وعقولهم بالحكمة، وحياتهم بالسعادة".

اقرأ أيضا:

دينا الشربيني وإليسا وشيرين رضا.. 5 نجوم لا يأكلون اللحم في عيد الأضحى





"جلسة تصوير مع الحصان".. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور والجمهور يعلق





إليسا تدعم عزيز الشافعي بعد الهجوم بسبب أغنية "بحرية"



