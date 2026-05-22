الدوري المصري

الجونة

17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

فاركو

20:00

البنك الأهلي

كأس فرنسا

لانس

22:00

نيس

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

17:00

الأهلي

17 صورة ترصد مشوار زيزو مع الأهلي.. من المونديال لـ خسارة الدوري

كتب : هند عواد

10:43 ص 22/05/2026
  • عرض 17 صورة
    زيزو من مباراة إنتر ميامي (1)
    الأهلي يعلن صفقة زيزو (2)
    زيزو في مباراة الترجي (1)
    زيزو بعد الفوز بالسوبر المصري (5)
    الأهلي يعلن صفقة زيزو (1)
    زيزو في أمريكا
    زيزو بعد الفوز بالسوبر المصري (4)
    زيزو في مباراة الترجي (2)
    الأهلي يعلن صفقة زيزو (3)
    احتفال زيزو بكأس السوبر
    زيزو بعد الفوز بالسوبر المصري (1)
    زيزو بعد الفوز بالسوبر المصري (3)
    اختفال زيزو مع الشحات بهدفه في الزمالك
    زيزو بعد الفوز بالسوبر المصري (2)
    زيزو في آخر مباراة له مع الأهلي في الدوري
    زيزو من مباراة إنتر ميامي (2)

في 6 يونيو الماضي 2025، أعلن الأهلي التعاقد مع أحمد سيد زيزو، لاعب الغريم التقليدي الزمالك، في صفقة انتقال حر.

وكان ظهور زيزو الأول مع الفريق في كأس العالم للأندية 2026، في مباراة إنتر ميامي الأمريكي، إذ أنه التحق بالبعثة بعد التوقيع وإعلان الصفقة.

وخلال كأس العالم 2026، لعب زيزو 3 مباريات مع الأهلي، ولم يسجل أي أهداف وصنع هدفا وحيدا.

مشوار زيزو مع الأهلي

بعد انتهاء منافسات كأس العالم، عاد زيزو إلى منافسات الدوري المصري، ولعب 20 مباراة، سجل 5 أهداف وصنع 6 آخرين.

وفي كأس السوبر المصري، اللقب الوحيد الذي حققه زيزو مع الأهلي على حساب ناديه السابق الزمالك، لعب زيزو مباراتي نصف النهائي والنهائي وصنع هدفين.

وودع زيزو والأهلي بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالهزيمة من المصرية للاتصالات، بعدها خسر من الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفي إجمالي الموسم الذي انتهى بخسارة الأهلي للدوري، لعب زيزو 32 مباراة بقميص الأحمر، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 10 آخرين.

