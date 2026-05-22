17 صورة ترصد مشوار زيزو مع الأهلي.. من المونديال لـ خسارة الدوري

في 6 يونيو الماضي 2025، أعلن الأهلي التعاقد مع أحمد سيد زيزو، لاعب الغريم التقليدي الزمالك، في صفقة انتقال حر.

وكان ظهور زيزو الأول مع الفريق في كأس العالم للأندية 2026، في مباراة إنتر ميامي الأمريكي، إذ أنه التحق بالبعثة بعد التوقيع وإعلان الصفقة.

وخلال كأس العالم 2026، لعب زيزو 3 مباريات مع الأهلي، ولم يسجل أي أهداف وصنع هدفا وحيدا.

مشوار زيزو مع الأهلي

بعد انتهاء منافسات كأس العالم، عاد زيزو إلى منافسات الدوري المصري، ولعب 20 مباراة، سجل 5 أهداف وصنع 6 آخرين.

وفي كأس السوبر المصري، اللقب الوحيد الذي حققه زيزو مع الأهلي على حساب ناديه السابق الزمالك، لعب زيزو مباراتي نصف النهائي والنهائي وصنع هدفين.

وودع زيزو والأهلي بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالهزيمة من المصرية للاتصالات، بعدها خسر من الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفي إجمالي الموسم الذي انتهى بخسارة الأهلي للدوري، لعب زيزو 32 مباراة بقميص الأحمر، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 10 آخرين.

