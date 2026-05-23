الدوري المصري

مودرن سبورت

20:00

غزل المحلة

الاتحاد السكندري

20:00

الإسماعيلي

ريال مدريد

22:00

أتلتيك بلباو

فالنسيا

22:00

برشلونة

بايرن ميونيخ

21:00

شتوتجارت

رسالة من الصقر لأسامة حسني: "كلام ميتقالش على شاشة الأهلي"

كتب : هند عواد

12:49 م 23/05/2026

أحمد حسن (3)

وجه أحمد حسن "الصقر"، لاعب منتخب مصر السابق، رسالة لأسامة حسني، لاعب الأهلي السابق، بسبب تصريحاته عن تتويج بالزمالك بالدوري المصري.

نصيحة من أحمد حسن إلى أسامة حسني

قال أحمد حسن في تصريحات عبر قناة دي إم سي: "نصيحة أخوية للكابتن أسامة حسني، لأن أسامة يتسم بالخلق الحميد، وأنا لعبت معه، وأتمنى أن الكلام ده ميتقالش على شاشة النادي الأهلي".

وكان أسامة حسني انتقد أحمد بلحاج، لاعب سيراميكا كليوباترا، بسبب إهدار ركلة جزاء أمام الزمالك، وقال عبر قناة الأهلي: "هناك لقطة في مباراة الزمالك وسيراميكا، عند دخول أحمد بلحاج لتسديد ركلة الجزاء، تغمز أو متغمزش هي خلصانة".

وأضاف: "على سبيل الاستفهام، هذا المشهد الذي رأيناه هل هو مشهد صحيح؟ هل هو مشهد حقيقي؟".

جدير بالذكر أن الزمالك توج بالدوري المصري رقم 15 في تاريخه، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف.

قرار حكومي عاجل بشأن كسوف الشمس الكلي 2027
