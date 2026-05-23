إسرائيل تعلن "حالة تأهب قصوى" تحسبًا لعودة الحرب مع إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي حالة "تأهب قصوى" تحسباً لاحتمال تجدد التصعيد العسكري مع إيران، في ظل تقديرات تتحدث عن تعثر مسار المفاوضات الجارية، وفق ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران خلال الأيام المقبلة، مع استمرار التنسيق الوثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وبحسب التقرير، ترى إسرائيل أن المفاوضات بين واشنطن وطهران قد لا تصل إلى اتفاق نهائي، وأن الخيار العسكري قد يُنفذ، في وقت تتعامل فيه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية مع التطورات على أساس أن الهجوم المحتمل قد يحدث خلال أيام.

وأشار التقرير إلى أن هذه الاستعدادات تأتي ضمن مهلة زمنية قصيرة كان ترامب قد حددها، بعدما أعلن مؤخراً أنه كان على وشك تنفيذ ضربة، قبل أن يمنح مهلة إضافية لبضعة أيام لإفساح المجال أمام جهود وساطة تقودها باكستان وقطر.

كما نقلت القناة 12 عن مصدر أمريكي قوله إن ترامب يشعر بإحباط متزايد من مسار المفاوضات الجارية مع طهران.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن الجمعة أنه سيبقى في واشنطن ولن يشارك في حفل زفاف نجله، موضحاً أن قراره يرتبط بـ"التطورات الأخيرة".

وجاءت تصريحات ترامب في وقت تبذل فيه باكستان جهود وساطة تهدف إلى تقليص الفجوات بين الولايات المتحدة وإيران في ظل تعثر المفاوضات.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن تصاعد حالة الإحباط لدى الرئيس الأمريكي قد يدفعه إلى اتخاذ قرار يتعلق بـ"عمل حاسم" ضد النظام الإيراني بهدف "إعلان النصر" من وجهة نظره وإنهاء المواجهة.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تبدي مخاوف من التوصل إلى اتفاق يمنح طهران تخفيفاً للعقوبات دون معالجة مخاوفها المتعلقة بالبرنامج النووي والصواريخ البالستية الإيرانية.

وأضافت القناة 12 أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا وجود تفاهم مع الولايات المتحدة يقضي بعدم السماح لطهران بالاحتفاظ بقدرات تخصيب اليورانيوم.

وأوضح مسؤولون، وفقاً للتقرير، أن أي اتفاق لا يتضمن هذا البند يبدو خياراً غير منطقي على الإطلاق.

كما أشار التقرير إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تبدي مخاوف من اتفاق مرحلي يمنح طهران مكاسب اقتصادية وسياسية، مع تأجيل الملفات الأمنية الأساسية إلى مراحل لاحقة.