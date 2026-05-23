مصدر لمصراوي: الزمالك يطالب كاف بمهلة لتسوية مديونياته

تحرك مجلس إدارة نادي الزمالك لطلب مهلة إضافية لسداد مديونياته، التي قد تحرمه من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الزمالك إلى دوري أبطال أفريقيا بعد غياب 3 سنوات، وذلك عقب التتويج بالدوري المصري الممتاز، إلا أن الفريق مهدد بالحرمان من المشاركة في البطولة.

وبلغ عدد قضايا الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 18 قضية، ويحتاج النادي لأكثر من 6 ملايين دولار لحل أزمات إيقاف القيد، كما أنه مطالب بالسداد أو التسوية قبل 31 مايو للحصول على الرخصة الأفريقية.

تحرك جديد من الزمالك للحصول على الرخصة الأفريقية

قال مصدر لمصراوي: "الزمالك طلب مهلة من الاتحاد الأفريقي "كاف" لنهاية يونيو المقبل لتسوية الأمور المتعلقة بمستحقات صدر فيها أحكام نهائية".

وأشار المصدر إلى أن اتحاد الكرة لا يمتلك حق القبول والرفض إلا بعد قرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

