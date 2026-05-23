الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

أتلتيك بلباو

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

برشلونة

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:00

شتوتجارت

ماذا دار بين الأهلي وأقطاي عبد الله ؟ .. مصراوي يكشف التفاصيل

كتب : رمضان حسن

01:05 م 23/05/2026
    أقطاي عبدالله
لم يتقدم النادي الأهلي حتى الآن بأي عروض لمهاجم فريق انبي أقطاي عبد الله وإن كان اللاعب في حسابات مسئولو القلعة الحمراء لاسيما بعد تألقه اللافت للنظر مع الفريق البترولي للدرجة التي جعلت الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن يقرر ضمه للقائمة التي ستشارك في كأس العالم 2026.

ماذا دار بين الأهلي وأقطاي عبد الله ؟

مصدر في الأهلي، قال إن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ونائب المشرف العام علي فريق الكرة، طلب من أحد المحُبين للنادي والذي يرتبط بعلاقة قوية مع أقطاي عبد الله، الجلوس أولاً مع مهاجم انبي ومعرفة ما يدور في ذهنه بخصوص مستقبله في الموسم المقبل.

أضاف المصدر: بالفعل جلس هذا الشخص مع لاعب انبي وخلال الجلسة رحب أقطاي بارتداء قميص النادي الأهلي وكشف أيًضا عن أنه يمتلك عرضًا من أحد أندية المقدمة في ليبيا بقيمة مليون ونصف المليون دولار.

وأكمل تصريحاته : تم نقل الأمر إلي سيد عبد الحفيظ لكن الأهلى حتى الآن لم يتحدث لا بشكل رسمي ولا شفهي مع أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن رغبة النادي في ضم أقطاي وإن كان هناك إهتمامًا بالفعل بالتعاقد مع اللاعب وتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم الجديد بثنائي هجومي أحدهما محلي والآخر أجنبي.

يذكر أن أقطاي عبد الله شارك في الموسم الماضي مع إنبي في 21 مباراة بمختلف البطولات، سجل 9 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

وكيل أحمد رضا يكشف موقف اللاعب مع الأهلي.. تفاصيل
صور.. 18 برجًا سكنيًا ضمن مشروع مدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقًا"
تشارك في بطولته.. أول تعليق من هالة صدقي بعد عرض فيلم 7Dogs
صور.. تحذير مهم من الكهرباء لأصحاب هذه العدادات - تفاصيل
بينهم منى زكي وأحمد حلمي.. 17 صورة لثنائيات في العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs
