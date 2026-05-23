الدفع بـ 18 سيارة لشفط المياه بعد كسر خط طرد الصرف الصحي بالفيوم

كتب : حسين فتحي

03:24 م 23/05/2026

سيارة شفط مياه

تواصل فرق الطوارئ والصيانة بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي جهودها المكثفة، على مدار الساعة، لاحتواء تداعيات كسر مفاجئ وقع في خط طرد الصرف الصحي الرئيسي بمنطقة "الحادقة" بمدينة الفيوم، وذلك لضمان إنهاء الإصلاحات وعودة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

وفي استجابة سريعة للأزمة، أجرى الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، جولة تفقدية ميدانية لموقع الكسر لمتابعة سير أعمال الإصلاح على أرض الواقع، رافقه خلالها المهندس وليد سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشدد نائب المحافظ، خلال جولته، على ضرورة إتمام أعمال الإصلاح الفني للخط وفقاً لأعلى المعايير الهندسية لضمان عدم تكرار العطل، مؤكداً على أهمية تكثيف أعمال سحب تراكمات المياه من الشوارع والمناطق المحيطة بموقع الكسر لمنع حدوث تكدسات مرورية، وتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات بالمنطقة.

من جانبه، أوضح المهندس وليد سعيد، رئيس شركة المياه، أن غرف العمليات استجابت فوراً للبلاغ، حيث تبين أن الكسر وقع في خط طرد رئيسي بقطر 500 مم، قادم من محطة منشية "لطف الله" ومغذي لمنطقة "الحادقة".

وأضاف "سعيد" أنه جرى الدفع على الفور بفرق الصيانة المتخصصة مدعومة بأسطول من المعدات والآلات الثقيلة، شمل 18 سيارة كسح وشفط مياه مخصصة للتعامل مع مثل هذه الطوارئ، لافتاً إلى أن العمل مستمر دون توقف حتى الانتهاء الكامل من تغيير الجزء التالف وإعادة تشغيل الخط بكفاءة.

