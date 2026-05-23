كواليس مثيرة.. معتمد جمال يكشف سر ركلة جزاء الزمالك الضائعة أمام الأهلي

كشف معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سر تسديد حسام عبد المجيد لكرة الجزاء أمام الأهلي.

وأهدر حسام عبد المجيد ركلة جزاء أمام الأهلي في الدوي المصري، في لقاء انتهى بهزيمة الأبيض بثلاثية نظيفة.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري رقم 15 في تاريخه، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، وتصدره لجدول ترتيب المسابقة بـ56 نقطة.

لماذا سدد حسام عبد المجيد ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي؟

قال معتمد جمال في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "بعد خسارة الأهلي من بيراميدز 3-0، وصل للاعبين وللجماهير أننا إذا لم نفز بنتيجة كبيرة فلن نشعر بالرضا، لأننا كنا الأفضل ولكن لا توجد مثل هذه الحسابات في مباريات القمة، توقيت الهدف الأول كان صعبا".

وأضاف: "تنفيذ حسام عبد المجيد أم عبد الله السعيد لركلة الجزاء ضد الأهلي؟ مصطفى شوبير ربما يعلم كيف يفكر عبد المجيد وكنت أريد عبد الله السعيد أو عدي الدباغ، لكن أحمد فتوح أخبرني أن عبد المجيد مركز ومن الأفضل أن ينفذها هو".

