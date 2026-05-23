تحدث محمد عبد الجابر، وكيل أعمال أحمد رضا لاعب وسط النادي الأهلي المُعار لفريق البنك الأهلي عن مستقبل اللاعب في الموسم الكروي القادم.

قال عبد الجابر في تصريحات لـ مصراوي : أحمد رضا سيشارك مع فريق البنك أمام الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل في ختام مسابقة الدوري بالنسبة لفريقه ثم سيعود إلي النادي الأهلي من أجل معرفة موقفه.

أضاف: اللاعب سيعود للأهلي وسيخوض فترة الإعداد للموسم الجديد انتظارًا لمعرفة مستقبله وأنا من ناحيتي سأطلب الجلوس مع مسئولو النادي لمعرفة موقف موكلي وهل هناك رغبة فعلية في إعادته ومشاركته بشكل أساسي في الموسم القادم أم لا .

وأنهي تصريحاته: "نادي البنك يريد تجديد إعارة أحمد رضا وهناك أندية كثيرة طلبت التعاقد معه لكن أي ردود مؤجلة لحين معرفة موقف النادي الأهلي من اللاعب".

