الدوري المصري

مودرن سبورت

20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

22:00

أتلتيك بلباو

الدوري الإسباني

فالنسيا

22:00

برشلونة

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

21:00

شتوتجارت

وكيل أحمد رضا يكشف موقف اللاعب مع الأهلي.. تفاصيل

كتب : رمضان حسن

01:27 م 23/05/2026
  أحمد رضا
  • عرض 7 صورة
    أحمد رضا
  • عرض 7 صورة
    أحمد رضا لاعب الأهلي (4)
  • عرض 7 صورة
    أحمد رضا لاعب الأهلي (2)
  • عرض 7 صورة
    أحمد رضا لاعب الأهلي (1)
  • عرض 7 صورة
    أحمد رضا لاعب الأهلي (4)
  • عرض 7 صورة
    أحمد رضا ووسام أبو علي

تحدث محمد عبد الجابر، وكيل أعمال أحمد رضا لاعب وسط النادي الأهلي المُعار لفريق البنك الأهلي عن مستقبل اللاعب في الموسم الكروي القادم.

قال عبد الجابر في تصريحات لـ مصراوي : أحمد رضا سيشارك مع فريق البنك أمام الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل في ختام مسابقة الدوري بالنسبة لفريقه ثم سيعود إلي النادي الأهلي من أجل معرفة موقفه.

أضاف: اللاعب سيعود للأهلي وسيخوض فترة الإعداد للموسم الجديد انتظارًا لمعرفة مستقبله وأنا من ناحيتي سأطلب الجلوس مع مسئولو النادي لمعرفة موقف موكلي وهل هناك رغبة فعلية في إعادته ومشاركته بشكل أساسي في الموسم القادم أم لا .

وأنهي تصريحاته: "نادي البنك يريد تجديد إعارة أحمد رضا وهناك أندية كثيرة طلبت التعاقد معه لكن أي ردود مؤجلة لحين معرفة موقف النادي الأهلي من اللاعب".

مرتدية "روب".. 11 صورة لـ يارا السكري بأحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق
