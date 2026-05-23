أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اعتماد 6 قرارات دولية مهمة قادتها مصر، في إنجاز دبلوماسي صحي جديد يعكس المكانة الريادية لمصر على الساحة الصحية العالمية، وذلك ضمن فعاليات جمعية الصحة العالمية في دورتها الـ79 بجنيف.

مصر تقود اعتماد 6 قرارات دولية

قال الوزير، إن القرارات التي تم اعتمادها تتوج جهود مصر في تعزيز النظم الصحية العالمية، وتترجم رؤية الدولة في الاستثمار في صحة الإنسان ودعم أجندة الصحة العالمية، موضحًا أن القرارات الستة التي قادتها مصر شملت:

- الطب الشخصي: تطوير الرعاية الصحية وفق الخصائص الجينية والبيولوجية لكل مريض، مع الدعوة إلى وضع خطة عمل عالمية لدمجه في النظم الصحية الوطنية.

- مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي: تعزيز الوقاية والكشف المبكر والعلاج، ودمجه ضمن الأجندة العالمية للأمراض غير السارية.

- السكتة الدماغية: تعزيز الوقاية والعلاج والتأهيل، وتحسين التكامل بين خدمات الرعاية لتقليل الوفيات والإعاقة.

- الأشعة عن بُعد: توسيع الوصول إلى خدمات التشخيص الرقمي خاصة في المناطق النائية، وتعزيز الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي.

- اليقظة الدوائية: رفع قدرات الدول في رصد الآثار الجانبية للأدوية وضمان الاستخدام الآمن لها.

- الإشعاع والصحة: تعزيز الوقاية من المخاطر الإشعاعية وبناء الجاهزية للطوارئ.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن مصر تواصل دورها الريادي في المحافل الدولية، دفاعًا عن أولويات الدول النامية، ودعمًا للوصول العادل إلى الخدمات والتكنولوجيا الصحية الحديثة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة.