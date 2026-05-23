الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

أتلتيك بلباو

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

برشلونة

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:00

شتوتجارت

جميع المباريات

أحمد عبد القادر يضع" 3 " شروط لارتداء قميص الزمالك.. مصدر يكشف التفاصيل

كتب : رمضان حسن

11:58 ص 23/05/2026 تعديل في 12:27 م
    أحمد عبد القادر (13)
    أحمد عبد القادر لاعب الأهلي (5)
    أحمد عبد القادر لاعب الأهلي (4)
    أحمد عبد القادر لاعب الأهلي (2)
    حفل زفاف أحمد عبد القادر (3)
    حفل زفاف أحمد عبد القادر (5)

دخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة ومكثفة في الأيام الماضية مع أحمد عبد القادر لاعب فريق الأهلي السابق ونادي الكرمة العراقي الحالي من أجل ضمه لصفوف القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

وقال مصدر لـ مصراوي، إن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك هو من يقود بنفسه المفاوضات مع أحمد عبد القادر بعدما حصل علي وعود من إدارة النادي بحل أزمة القيد قبل انطلاق الموسم القادم وتسوية جميع المديونيات بما يمنح الفريق الأبيض القدرة علي إبرام صفقات جديدة.

أحمد عبد القادر يفرض شروطه

وكشف المصدر، أن أحمد عبد القادر لا يمانع العودة لمصر عبر بوابة نادي الزمالك لكنه يريد أولاً توقيع عقد لمدة 3 مواسم وليس موسمين، أما الشرط الثاني هو الحصول علي 50% من قيمة عقده في المواسم الثلاثة بعد التوقيع مباشرة ، بينما يتعلق الشرط الثالث بالحصول علي ضمانات المشاركة بشكل أساسي ومستمر في المباريات.

عقد أحمد عبد القادر مع الكرمة العراقي

وانضم عبد القادر لنادي الكرمة في يناير الماضي لمدة موسم ونصف قادمًا من صفوف النادي الأهلي ولا يمانع اللاعب العودة لمصر عبر نادي الزمالك وأبلغ جون إدوارد بهذه الشروط التي يريد تحقيقها حتى يضمن عدم الدخول في أزمات مع القلعة البيضاء مستقبًلا.

الاهلي الزمالك احمد عبد القادر

الأموال الساخنة وتحركات الإنتربنك.. ما أسباب تقلبات الدولار مقابل الجنيه؟
خطة انتقامية.. تفاصيل محاولة اغتيال إيفانكا ترامب وزوجها داخل منزلهما
صور.. تحذير مهم من الكهرباء لأصحاب هذه العدادات - تفاصيل
تشارك في بطولته.. أول تعليق من هالة صدقي بعد عرض فيلم 7Dogs
وكيل أحمد رضا يكشف موقف اللاعب مع الأهلي.. تفاصيل
