دخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة ومكثفة في الأيام الماضية مع أحمد عبد القادر لاعب فريق الأهلي السابق ونادي الكرمة العراقي الحالي من أجل ضمه لصفوف القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

وقال مصدر لـ مصراوي، إن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك هو من يقود بنفسه المفاوضات مع أحمد عبد القادر بعدما حصل علي وعود من إدارة النادي بحل أزمة القيد قبل انطلاق الموسم القادم وتسوية جميع المديونيات بما يمنح الفريق الأبيض القدرة علي إبرام صفقات جديدة.

أحمد عبد القادر يفرض شروطه

وكشف المصدر، أن أحمد عبد القادر لا يمانع العودة لمصر عبر بوابة نادي الزمالك لكنه يريد أولاً توقيع عقد لمدة 3 مواسم وليس موسمين، أما الشرط الثاني هو الحصول علي 50% من قيمة عقده في المواسم الثلاثة بعد التوقيع مباشرة ، بينما يتعلق الشرط الثالث بالحصول علي ضمانات المشاركة بشكل أساسي ومستمر في المباريات.

عقد أحمد عبد القادر مع الكرمة العراقي

وانضم عبد القادر لنادي الكرمة في يناير الماضي لمدة موسم ونصف قادمًا من صفوف النادي الأهلي ولا يمانع اللاعب العودة لمصر عبر نادي الزمالك وأبلغ جون إدوارد بهذه الشروط التي يريد تحقيقها حتى يضمن عدم الدخول في أزمات مع القلعة البيضاء مستقبًلا.

