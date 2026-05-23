شهد العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs الذي أقيم أمس الجمعة 22 مايو، حضور عدد كبير من نجوم العالم، بعضهم يشارك في العمل، والبعض الآخر حرص على الاحتفال به مع صنّاعه والمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

نجوم العالم في العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs

ومن بين أبرز نجوم العالم الذين حضروا العرض: النجم العالمي جيسون ستاثام والعارضة والممثلة روزي هنتنغتون وايتلي، النجم الأمريكي مارتن لورانس، والنجم الدنماركي جيانكارلو إسبوزيتو، إلى جانب المخرج بلال فلاح والمخرج عادل العربي.

فريق فيلم 7Dogs

فيلم 7Dogs فكرة المستشار تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عادل العربي وبلال فلاح، بطولة كريم عبدالعزيز، مونيكا بيلوتشي، مارتن لورانس، تارا عماد، ساندي بيلا، سلمان خان، ناصر القصبي، سيد رجب، هالة صدقي، هنا الزاهد، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

تدور أحداث الفيلم حول منظمة إجرامية تعرف باسم سفن دوجز، وهي شبكة تضم مجرمين من مختلف أنحاء العالم، ويخططون لنشر مخدر (بينك ليدي) وتحاول فرقة عمل دولية إيقاف عمليات هذه الشبكة قبل أن تخرج عن السيطرة.

