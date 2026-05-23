إعلان

15 صورة لنجوم عالميين بالعرض الخاص لـ فيلم 7Dogs بطولة كريم عبدالعزيز

كتب : منى الموجي

02:51 م 23/05/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    النجم جيسون ستاثام
  • عرض 15 صورة
    النجم العالمي مارتن لورانس
  • عرض 15 صورة
    النجم العالمي جيانكارلو إسبوزيتو
  • عرض 15 صورة
    بلال فلاح وعادل العربي
  • عرض 15 صورة
    تركي آل الشيخ وجيانكارلو إسبوزيتو
  • عرض 15 صورة
    جيانكارلو إسبوزيتو في العرض الخاص لفيلم سفن دوجز
  • عرض 15 صورة
    جيانكارلو إسبوزيتو
  • عرض 15 صورة
    جيسون ستاثام 2
  • عرض 15 صورة
    جيسون ستاثام وروزي هنتنغتون وايتلي
  • عرض 15 صورة
    جيسون ستاثام
  • عرض 15 صورة
    النجم مارتن لورانس
  • عرض 15 صورة
    مارتن لورانس
  • عرض 15 صورة
    من العرض الخاص لفيلم سفن دوجز
  • عرض 15 صورة
    مارتن لورانس وتركي آل الشيخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs الذي أقيم أمس الجمعة 22 مايو، حضور عدد كبير من نجوم العالم، بعضهم يشارك في العمل، والبعض الآخر حرص على الاحتفال به مع صنّاعه والمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

نجوم العالم في العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs

ومن بين أبرز نجوم العالم الذين حضروا العرض: النجم العالمي جيسون ستاثام والعارضة والممثلة روزي هنتنغتون وايتلي، النجم الأمريكي مارتن لورانس، والنجم الدنماركي جيانكارلو إسبوزيتو، إلى جانب المخرج بلال فلاح والمخرج عادل العربي.

فريق فيلم 7Dogs

فيلم 7Dogs فكرة المستشار تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عادل العربي وبلال فلاح، بطولة كريم عبدالعزيز، مونيكا بيلوتشي، مارتن لورانس، تارا عماد، ساندي بيلا، سلمان خان، ناصر القصبي، سيد رجب، هالة صدقي، هنا الزاهد، ومجموعة كبيرة من الفنانين.
تدور أحداث الفيلم حول منظمة إجرامية تعرف باسم سفن دوجز، وهي شبكة تضم مجرمين من مختلف أنحاء العالم، ويخططون لنشر مخدر (بينك ليدي) وتحاول فرقة عمل دولية إيقاف عمليات هذه الشبكة قبل أن تخرج عن السيطرة.

اقرأ أيضا

عربة كشري وسر الـ بينك ليدي في العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs

بالصور| حضور العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs يلتقطون الصور مع كلبين على السجادة الوردي

جيسون ستاثام جيانكارلو إسبوزيتو تركي آل الشيخ مارتن لورانس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خلال يوم واحد.. تطبيق الزمالك يسدد تكلفة إحدى قضايا القيد
رياضة محلية

خلال يوم واحد.. تطبيق الزمالك يسدد تكلفة إحدى قضايا القيد
آي صاغة: الفجوة بين تسعير الذهب عالميا ومحليا ترتفع إلى 132 جنيها
اقتصاد

آي صاغة: الفجوة بين تسعير الذهب عالميا ومحليا ترتفع إلى 132 جنيها
هل يشارك محمد صلاح للمرة الأخيرة مع ليفربول ضد برينتفورد ؟
رياضة محلية

هل يشارك محمد صلاح للمرة الأخيرة مع ليفربول ضد برينتفورد ؟
"النهار" تحذف حلقة "كلاب الشوارع" لبرنامج صبايا الخير
أخبار مصر

"النهار" تحذف حلقة "كلاب الشوارع" لبرنامج صبايا الخير
صور.. مصر تبدأ الإشراف البيطري على الأضاحي بالسعودية
أخبار مصر

صور.. مصر تبدأ الإشراف البيطري على الأضاحي بالسعودية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان