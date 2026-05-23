اختتم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، زيارته إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بعقد سلسلة من اللقاءات الإعلامية المكثفة مع ممثلي عدد من الصحف والقنوات الأمريكية المتخصصة في السفر والسياحة.

نمو 15.6% في حركة السياحة الوافدة لمصر

أكد الوزير أن الربع الأول من العام الجاري شهد نموًا بنسبة 15.6% في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه القطاع.

وأشار إلى أن أبرز هذه التحديات تتمثل في ارتفاع أسعار الوقود واتجاه بعض شركات الطيران إلى تقليص عدد الرحلات وساعات التشغيل، موضحًا أن الوزارة اتخذت إجراءات استباقية للحفاظ على معدلات الحركة السياحية.

برنامج تحفيز الطيران

أوضح شريف فتحي، أن الوزارة حدثت برنامج تحفيز الطيران، إلى جانب إطلاق حوافز إضافية لدعم استمرارية التشغيل، بما يسهم في الحفاظ على تدفق الحركة السياحية الوافدة.

كما استعرض الوزير نجاح حملة "Egypt Vibes"، التي اعتمدت على مشاركة تجارب حقيقية لسائحين من مختلف الجنسيات، لتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المقصد المصري.

مصر تستهدف 30 مليون سائح بحلول 2030

أكد وزير السياحة والآثار، أن الدولة تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مع التركيز على زيادة الاستثمارات السياحية، خاصة في قطاع الفنادق ورفع الطاقة الاستيعابية.

وأشار إلى تنظيم نمط الإقامة الجديد المعروف بـ"شقق الإجازات" وفق ضوابط تضمن الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية.

المتحف المصري الكبير

تناول الوزير خلال اللقاءات أهمية المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه يمثل إنجازًا عالميًا من حيث التصميم وأساليب العرض والمعايير البيئية والاستدامة.

وأوضح أن المتحف يستقبل متوسط نحو 15 ألف زائر يوميًا منذ افتتاحه الرسمي في نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أنه أصبح عنصرًا رئيسيًا في البرامج السياحية، ويمثل دفعة قوية للسياحة الثقافية.

كما شدد الوزير على حرص الوزارة على توفير معلومات دقيقة ومحدثة حول الأوضاع في مصر، من خلال الرسائل الترويجية ووسائل التواصل المستمر مع شركاء المهنة.

ولفت إلى أن شهادات السائحين الأمريكيين الذين زاروا مصر مؤخرًا أكدت شعورهم بالأمان وإعجابهم بتنوع المقومات السياحية وأصالة التجربة وتميز المأكولات التراثية.