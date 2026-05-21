انطلقت أعمال التنفيذ الفعلي لمشروع تطوير ورفع كفاءة الشمندورات البحرية بمختلف مناطق العمل بمحافظة جنوب سيناء، ضمن خطة متكاملة تستهدف حماية الشعاب المرجانية وتنظيم الأنشطة البحرية والسياحية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

الانتهاء من تركيب 12 شمندورة بشرم الشيخ

أعلنت محافظة جنوب سيناء الانتهاء من تنفيذ ورفع كفاءة 12 شمندورة بحرية بمدينة شرم الشيخ، على أن تستمر الأعمال خلال الفترة المقبلة للوصول إلى تركيب ما لا يقل عن 50 شمندورة قبل عيد الأضحى المبارك.

حماية الشعاب المرجانية وتنظيم السياحة البحرية

ويهدف المشروع إلى الحفاظ على البيئة البحرية وتنظيم الأنشطة السياحية، والحد من الممارسات التي قد تؤثر سلبًا على الشعاب المرجانية، التي تُعد من أبرز المقومات البيئية والسياحية في المحافظة.

تنسيق موسع بين الجهات المعنية

ويجري تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين والعاملين بالأنشطة البحرية، في إطار تعاون مشترك للحفاظ على البيئة.

دعم الاستدامة البيئية وتعزيز السياحة

وأكدت المحافظة أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو الحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز الاستدامة البيئية، بما يدعم مكانة جنوب سيناء كإحدى أهم الوجهات السياحية والبيئية عالميًا.