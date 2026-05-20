الدوري المصري

بيراميدز

2 1
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

0 2
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

0 3
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

1 4
21:00

أهلي جدة

بيراميدز يهزم سموحة ويحسم مشاركته بدوري أبطال أفريقيا رسميًا

كتب : محمد عبد الهادي

07:36 م 20/05/2026 تعديل في 09:57 م
تصوير: محمد معروف:

حقق فريق بيراميدز فوزًا هامًا علي نظيره سموحة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحاسمة والأخيرة من الدوري المصري.

وفاز بيراميدز بـ نتيجة 2-1، ليختتم الدوري في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، ويحسم مشاركته بشكل رسمي في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة

خط الهجوم: مروان حمدي

متابعة مباراة بيراميدز وسموحة

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 3: هدف ضائع.. زلاكة أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت أعلى العارضة بقليل.

الدقيقة 8: عرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، قابلها زلاكة بضربة رأسية لكنها مرت أعلى العارضة بقليل إلى خارج الملعب.

الدقيقة 11: زلاكة أرسل عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع نجح في إبعادها.

الدقيقة 12: أحمد عاطف قطة سدد كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس تألق وتصدى لها ببراعة.

الدقيقة 18: الشيبي يسدد كرة قوية تمر بجوار مرمي سموحة.

الدقيقة 22: هدف أول لصالح بيراميدز عن طريق زلاكة.

فيديو هدف بيراميدز أمام سموحة

الدقيقة 27: زلاكة أرسل عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، وكادت كرته أن تخدع الحارس وتسكن الشباك، لكنه أبعدها في اللحظة الأخيرة.

الدقيقة 34: انذار لصالح محمود مرعي.

الدقيقة 42: عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء، قابلها مروان حمدي بضربة رأسية قوية مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب.

الدقيقة 43: سموحة يدرك التعادل في شباك بيراميدز عن طريق هشام نبوي.

الدقيقة 45: إنتهاء الشوط الأول

الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 48: ناصر ماهر سدد بباطن القدم من خارج منطقة الجزاء ولكنها علت العارضة

الدقيقة 64: إنذار لصالح محمود مرعي بعد تدخل قوي في وسط الملعب.

الدقيقة 66: ركلة جزاء لصالح بيراميدز

الدقيقة 68: ناصر ماهر يسجل ركلة الجزاء بنجاح ويضيف الهدف الثاني لبيراميدز

هدف ناصر ماهر في شباك سموحة

الدقيقة 72: قطة يحصل علي بطاقة صفراء.

الدقيقة 85: نزول فيستون ماييلي وخروج مروان حمدى

الدقيقة 90: الحكم يضيف 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 90+5: الحكم يطلق صافرة نهاية مباراة بيراميدز وسموحة بفوز السماوي بهدفين لهدف ليحسم مشاركته رسميًا بدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

بيراميدز سموحة الدوري المصري

"اللي رباني كان زملكاوي".. حاتم صلاح يحتفل بتتويج الزمالك بطلا للدوري
