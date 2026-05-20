سجل نجم النادي الأهلي محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول في مرمى فريق المصري البورسعيدي في الدقيقة الـ 2 من عمر الشوط الأول من المباراة.

ويواجه الأهلي فريق المصري البورسعيدي اليوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة من حسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

وحتى الأن الأهلي متقدم بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة.

تشكيل الأهلي لمواجهة المصري كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي ويوسف بلعمري

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور وحسين الشحات

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، تريزيجيه وبن شرقي

