فيديو هدف الأهلي في مرمي المصري من مرحلة الحسم بالدوري
كتب : محمد الميموني
سجل نجم النادي الأهلي محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول في مرمى فريق المصري البورسعيدي في الدقيقة الـ 2 من عمر الشوط الأول من المباراة.
ويواجه الأهلي فريق المصري البورسعيدي اليوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة من حسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.
وحتى الأن الأهلي متقدم بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة.
تشكيل الأهلي لمواجهة المصري كالتالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير
خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي ويوسف بلعمري
خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور وحسين الشحات
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، تريزيجيه وبن شرقي
