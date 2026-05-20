مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

2 1
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

0 2
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

0 3
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

1 4
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

فيديو هدف الأهلي في مرمي المصري من مرحلة الحسم بالدوري

كتب : محمد الميموني

09:41 م 20/05/2026 تعديل في 10:12 م
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    جماهير الأهلي (1) (1)
  • عرض 14 صورة
    جماهير الأهلي (4) (1)
  • عرض 14 صورة
    جماهير الأهلي (6) (1)
  • عرض 14 صورة
    زحف جماهيري للأهلي في برج العرب قبل مواجهة المصري (1)
  • عرض 14 صورة
    زحف جماهيري للأهلي في برج العرب قبل مواجهة المصري (7)
  • عرض 14 صورة
    جماهير الأهلي (2) (1)
  • عرض 14 صورة
    جماهير الأهلي (7) (1)
  • عرض 14 صورة
    جماهير الأهلي (5) (1)
  • عرض 14 صورة
    زحف جماهيري للأهلي في برج العرب قبل مواجهة المصري (6)
  • عرض 14 صورة
    زحف جماهيري للأهلي في برج العرب قبل مواجهة المصري (5)
  • عرض 14 صورة
    زحف جماهيري للأهلي في برج العرب قبل مواجهة المصري (4)
  • عرض 14 صورة
    زحف جماهيري للأهلي في برج العرب قبل مواجهة المصري (2)
  • عرض 14 صورة
    زحف جماهيري للأهلي في برج العرب قبل مواجهة المصري (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سجل نجم النادي الأهلي محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول في مرمى فريق المصري البورسعيدي في الدقيقة الـ 2 من عمر الشوط الأول من المباراة.

ويواجه الأهلي فريق المصري البورسعيدي اليوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة من حسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

وحتى الأن الأهلي متقدم بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة.
تشكيل الأهلي لمواجهة المصري كالتالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي ويوسف بلعمري

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور وحسين الشحات

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، تريزيجيه وبن شرقي

اقرأ ايضاً:
لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. 0-0.. الأبيض يسجل الأول

"عودة بلعمري".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة المصري في الدوري

فيديو هدف محمود حسن تريزيجيه في مرمى المصري


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري فيديو هدف تريزيجيه محمود حسن تريزيجيه

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"أخيرا ضحكتلنا الدنيا".. محمد هنيدي يحتفل بتتويج الزمالك بطلا للدوري
زووم

"أخيرا ضحكتلنا الدنيا".. محمد هنيدي يحتفل بتتويج الزمالك بطلا للدوري
"احنا أبطال الدوري".. نجوم الفن يحتفلون بحصد الزمالك بطولة الدوري الممتاز
زووم

"احنا أبطال الدوري".. نجوم الفن يحتفلون بحصد الزمالك بطولة الدوري الممتاز

معتمد جمال: لقب الدوري هدية لروح محمد صبري ووالدي
رياضة محلية

معتمد جمال: لقب الدوري هدية لروح محمد صبري ووالدي
كيف احتفل حسن شحاته بتتويج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز؟
رياضة محلية

كيف احتفل حسن شحاته بتتويج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز؟
قطر تدين تنكيل إسرائيل بنشطاء أسطول الصمود العالمي
شئون عربية و دولية

قطر تدين تنكيل إسرائيل بنشطاء أسطول الصمود العالمي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان