قطر تدين تنكيل إسرائيل بنشطاء أسطول الصمود العالمي

كتب : وكالات

10:41 م 20/05/2026

وزارة الخارجية القطرية

أدانت وزارة الخارجية القطرية، تنكيل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بنشطاء أسطول الصمود العالمي.

وقالت الوزارة القطرية في بيان اليوم الأربعاء، إن ما تعرض له النشطاء من إساءة معاملة وتنكيل على مرأى ومسمع من العالم يكشف بصورة جلية حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وكان أثار بن غفير موجة انتقادات واسعة، بعد نشره مقطع فيديو ظهر فيه وهو يسخر من نشطاء "أسطول الصمود العالمي" المحتجزين لدى إسرائيل.


وظهر نشطاء أسطول الصمود، في الفيديو وهم راكعين على الأرض وأيديهم مكبلة، عقب اعتراض القوات الإسرائيلية للسفن المشاركة في الأسطول بالبحر المتوسط.

