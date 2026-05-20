جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2025/26
كتب : محمد الميموني
درع الدوري المصري
يبداً الشوط الثاني من مباريات الجولة الـ7 من حسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.
وينفرد لاعب البنك الأهلي أحمد ياسر ريان جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 12 هدفًا بينما يحتل محمود حسن تريزيجيه المركز الثاني برصيد 10 أهداف.
ونعرض خلال السطور التالية جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26 كالتالي:
1- أحمد ياسر ريان ( البنك الأهلي ) 12 هدفًا
2 - محمود حسن تريزيجيه ( الأهلي ) 10 أهداف
3 - عدي الدباغ ( الزمالك ) 10 أهداف
4 - أسامة فيصل ( البنك الأهلي ) 10 أهداف
5 - علي سليمان ( كهرباء الإسماعيلية ) 10 أهداف
6 - أدهم حامد ( بتروجيت ) 9 أهداف
7 - فرانك بولي ( وادي دجلة ) 9 أهداف
8 - ناصر ماهر (بيراميدز ) 8 أهداف
9 - صديق أوجولا ) سيراميكا كليوباترا ) 7 أهداف
10 - صلاح محسن ( المصري البورسعيدي ) 7 أهداف
