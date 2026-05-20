مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

2 1
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

0 2
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

0 3
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

1 4
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2025/26

كتب : محمد الميموني

09:38 م 20/05/2026

درع الدوري المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يبداً الشوط الثاني من مباريات الجولة الـ7 من حسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

وينفرد لاعب البنك الأهلي أحمد ياسر ريان جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 12 هدفًا بينما يحتل محمود حسن تريزيجيه المركز الثاني برصيد 10 أهداف.


ونعرض خلال السطور التالية جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26 كالتالي:

1- أحمد ياسر ريان ( البنك الأهلي ) 12 هدفًا

2 - محمود حسن تريزيجيه ( الأهلي ) 10 أهداف

3 - عدي الدباغ ( الزمالك ) 10 أهداف

4 - أسامة فيصل ( البنك الأهلي ) 10 أهداف

5 - علي سليمان ( كهرباء الإسماعيلية ) 10 أهداف

6 - أدهم حامد ( بتروجيت ) 9 أهداف

7 - فرانك بولي ( وادي دجلة ) 9 أهداف

8 - ناصر ماهر (بيراميدز ) 8 أهداف

9 - صديق أوجولا ) سيراميكا كليوباترا ) 7 أهداف

10 - صلاح محسن ( المصري البورسعيدي ) 7 أهداف

اقرأ ايضًا:

ترتيب الدوري المصري2025 -2026 لحظة بلحظة.. من البطل؟ (محدث)

فيديو هدف الزمالك في مرمي سيراميكا في مرحلة الحسم من الدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري ترتيب هدافي الدوري المصري أحمد ياسر ريان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الدوري في ميت عقبة".. كيف احتفلت ياسمين الخطيب بفوز الزمالك بالدوري؟ (صورة)
رياضة محلية

"الدوري في ميت عقبة".. كيف احتفلت ياسمين الخطيب بفوز الزمالك بالدوري؟ (صورة)
معتمد جمال: لقب الدوري هدية لروح محمد صبري ووالدي
رياضة محلية

معتمد جمال: لقب الدوري هدية لروح محمد صبري ووالدي
"فستان جريء وشفاف".. مصممة أزياء تعلق على إطلالة هيفاء وهبي
الموضة

"فستان جريء وشفاف".. مصممة أزياء تعلق على إطلالة هيفاء وهبي
قطر تدين تنكيل إسرائيل بنشطاء أسطول الصمود العالمي
شئون عربية و دولية

قطر تدين تنكيل إسرائيل بنشطاء أسطول الصمود العالمي
تواجد عبد الكريم واستبعاد مصطفى.. حسام حسن يعلن قائمة المنتخب لكأس العالم
رياضة محلية

تواجد عبد الكريم واستبعاد مصطفى.. حسام حسن يعلن قائمة المنتخب لكأس العالم

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان