أثار طاهر أبو زيد حالة من الجدل بعد تصريحات تناول خلالها طبيعة علاقته برئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، إلى جانب تعليقه على الأنباء المتداولة بشأن المقابل المالي الذي يتقاضاه أسامة حسني مقابل عمله الإعلامي.

تصريحات طاهر أبو زيد

وخلال ظهوره في حوار إعلامي، نفى أبو زيد وجود أي دور للخطيب في رحيله عن الأهلي مطلع التسعينيات، مؤكدًا أن الأخير لم يكن عضوًا في مجلس إدارة النادي آنذاك، وأن إدارة النادي كانت برئاسة صالح سليم.

وقال أبو زيد إن علاقته بالخطيب لا تشوبها أي خلافات، لكنه أوضح أن الأمر لا يتجاوز إطار الزمالة الرياضية، مضيفًا: "لا توجد بيني وبين أي شخص في الوسط الرياضي مشكلات شخصية، وأتعامل مع الجميع على مسافة واحدة، والخطيب زميل ضمن كثيرين وليس صديقًا".

كما تطرق نجم الأهلي السابق إلى الحديث عن الأجيال المختلفة داخل الفريق الأحمر، مشيرًا إلى أن فكرة بناء الفريق بالكامل لخدمة الخطيب داخل الملعب ارتبطت أكثر بفترة السبعينيات، عندما كان في قمة مستواه الفني، بينما اختلفت الأوضاع خلال الثمانينيات مع ظهور جيل جديد أنهى الخطيب خلاله مسيرته الكروية.

انتقاد لراتب أسامة حسني

وفي سياق آخر، علق أبو زيد على ما أثير بشأن حصول أسامة حسني على 5 ملايين جنيه سنويًا نظير عمله في قناة الأهلي أو تقديم خدمات إعلامية للنادي، مؤكدًا أنه لا يملك معلومات مؤكدة حول صحة الرقم المتداول.

وقال: "لا أمتلك معلومة واضحة بهذا الشأن، وهذه أول مرة أسمع هذا الحديث، لكن إذا ثبتت صحة حصول أسامة حسني على هذا المبلغ كما قيل، فلابد من التوقف أمام الرقم ومراجعته، مع ضرورة التأكد من صحة المعلومات أولًا قبل إصدار الأحكام".

وأضاف مازحًا: "طالما النادي يمتلك فائضًا ماليًا فالأمر يعود إليه، لكن الرقم في حد ذاته مفزع".

