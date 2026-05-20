يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة مصيرية أمام سيراميكا كليوباترا، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين، خاصة في ظل صراع الأبيض على التتويج باللقب.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ومن المقرر أن تُقام المباراة على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءً، بالتزامن مع مواجهتي الأهلي أمام المصري البورسعيدي، وبيراميدز ضد سموحة، في ليلة ينتظر أن تحسم هوية بطل الدوري المصري.

ويدخل الزمالك المباراة متصدرًا جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 53 نقطة، ويحتاج إلى نقطة واحدة فقط لضمان التتويج رسميًا باللقب، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 44 نقطة ويسعى لإنهاء موسمه بنتيجة إيجابية أمام المتصدر.

تفوق كاسح للزمالك في المواجهات المباشرة

تشير الأرقام إلى أفضلية واضحة للزمالك في تاريخ مواجهاته أمام سيراميكا كليوباترا، حيث التقى الفريقان في 14 مباراة سابقة بمختلف المسابقات.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز خلال 11 مواجهة، مقابل تعادلين، بينما حقق سيراميكا كليوباترا انتصارًا وحيدًا فقط، جاء في بطولة كأس مصر موسم 2025-2026 ضمن منافسات دور الـ16.

ويمنح هذا السجل التاريخي الأفضلية المعنوية للفريق الأبيض قبل مواجهة الليلة، إلا أن مباريات الحسم كثيرًا ما تحمل مفاجآت خارج نطاق الأرقام والإحصائيات، خاصة مع رغبة سيراميكا في تأكيد قدرته على مقارعة الكبار، وسعي الزمالك لإنهاء الموسم بالتتويج واستثمار تفوقه التاريخي على منافسه.

وبين أفضلية التاريخ وضغوط الحاضر، تترقب الجماهير مواجهة قد تكون الأهم في مشوار الفريقين هذا الموسم، وتحمل في طياتها الإجابة النهائية عن هوية بطل الدوري المصري الممتاز.