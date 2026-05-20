وقع سجال علني حاد بين وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية نشر الأخير مقطع فيديو يوثق التنكيل بنشطاء أسطول الصمود المعتقلين.

هجوم ساعر وبن غفير المتبادل

ووجّه وزير الخارجية جدعون ساعر انتقادات لاذعة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، متهما إياه بإلحاق الضرر بالدولة عمدا من خلال هذا التصرف الذي وصفه بـ"المشين".

You knowingly caused harm to our State in this disgraceful display - and not for the first time.



You have undone tremendous, professional, and successful efforts made by so many people - from IDF soldiers to Foreign Ministry staff and many others.



— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) May 20, 2026

وأوضح ساعر في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها بن غفير على مثل هذه الأفعال، مؤكدا أن الأخير أهدر جهودا جبارة ومهنية وناجحة بذلها الكثيرون، بدءا من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى موظفي وزارة الخارجية وغيرهم، قائلا: "كلا، أنت لست واجهة إسرائيل".

رد بن غفير على انتقادات ساعر

من جانبه، رد بن غفير على تصريحات ساعر، معتبرا أن هناك أطرافا في الحكومة لم تستوعب بعد كيفية التعامل مع من وصفهم بـ"داعمي الإرهاب".

יש כאלה בממשלה שעדין לא הבינו איך צריך להתנהג עם תומכי טרור. מצופה משר החוץ של ישראל להבין כי ישראל הפסיקה להיות ילד כאפות. מי שמגיע לשטח שלנו לתמוך בטרור ולהזדהות עם חמאס יחטוף ולא ניתן לו את הלחי השניה https://t.co/DibanZph17 — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

وشدد بن غفير في منشور على "إكس"، على أنه من المتوقع أن يدرك وزير الخارجية الإسرائيلي أن إسرائيل لم تعد "لقمة سائغة"، مؤكدا أن أي شخص يأتي إلى الأراضي الإسرائيلية "لدعم الإرهاب والتضامن مع حماس سيقابل برد قاس، ولن يتم التسامح في حقه".

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

وجاء هذا التراشق اللفظي بين ساعر وبن غفير عقب قيام وزير الأمن القومي بنشر مقطع فيديو عبر حسابه بمنصة "إكس"، يظهر عملية تنكيل بنشطاء أسطول الصمود الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق