وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم بن غفير: أنت لست واجهة لإسرائيل

كتب : محمود الطوخي

04:06 م 20/05/2026

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر

وقع سجال علني حاد بين وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية نشر الأخير مقطع فيديو يوثق التنكيل بنشطاء أسطول الصمود المعتقلين.

هجوم ساعر وبن غفير المتبادل

ووجّه وزير الخارجية جدعون ساعر انتقادات لاذعة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، متهما إياه بإلحاق الضرر بالدولة عمدا من خلال هذا التصرف الذي وصفه بـ"المشين".

وأوضح ساعر في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها بن غفير على مثل هذه الأفعال، مؤكدا أن الأخير أهدر جهودا جبارة ومهنية وناجحة بذلها الكثيرون، بدءا من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى موظفي وزارة الخارجية وغيرهم، قائلا: "كلا، أنت لست واجهة إسرائيل".

رد بن غفير على انتقادات ساعر

من جانبه، رد بن غفير على تصريحات ساعر، معتبرا أن هناك أطرافا في الحكومة لم تستوعب بعد كيفية التعامل مع من وصفهم بـ"داعمي الإرهاب".

وشدد بن غفير في منشور على "إكس"، على أنه من المتوقع أن يدرك وزير الخارجية الإسرائيلي أن إسرائيل لم تعد "لقمة سائغة"، مؤكدا أن أي شخص يأتي إلى الأراضي الإسرائيلية "لدعم الإرهاب والتضامن مع حماس سيقابل برد قاس، ولن يتم التسامح في حقه".

وجاء هذا التراشق اللفظي بين ساعر وبن غفير عقب قيام وزير الأمن القومي بنشر مقطع فيديو عبر حسابه بمنصة "إكس"، يظهر عملية تنكيل بنشطاء أسطول الصمود الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق

