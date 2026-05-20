حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من أن التحركات "الواضحة والخفية" التي تقوم بها الولايات المتحدة وإسرائيل تشير إلى وجود مساعٍ لبدء جولة جديدة من الحرب ضد إيران، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن خلال الأيام الأخيرة.

الجيش أعاد بناء قدراته

وقال قاليباف، الأربعاء، إن القوات العسكرية الإيرانية استغلت فترة وقف إطلاق النار لإعادة بناء قدراتها وتعزيز جاهزيتها، مؤكداً أن الضغوط الاقتصادية والعقوبات والحصار "لن تدفع إيران إلى الاستسلام"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

تقارير عن ضربات وشيكة ضد إيران

وفي السياق نفسه، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لتنفيذ ضربات ضد إيران خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الهجمات قد تبدأ في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وبحسب التقرير، فإن مسؤولين أمريكيين ووسطاء إقليميين أكدوا أن الموقف الإيراني في المحادثات مع واشنطن لم يشهد تغيراً كبيراً مقارنة بجولات التفاوض السابقة التي انتهت دون تحقيق تقدم ملموس نحو اتفاق ينهي الحرب ويخفض مستوى التصعيد.