يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة مصيرية مساء اليوم، عندما يواجه سيراميكا كليوباترا، بحثا عن لقب الدوري المصري الممتاز، للحفاظ على آماله الأخيرة في حصد لقبه الوحيد بالموسم الحالي، بعد خسارة الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض الزمالك أكثر من مباراة حاسمة خلال الموسم الحالي، آخرها نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، والتي خسرها بركلات الترجيح.

ماذا يفعل الزمالك في المباريات الحاسمة؟

خاض الزمالك أكثر من مباراة حاسمة في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، على رأسهم مباراتي الأهلي وبيراميدز.

وخسر الزمالك من الأهلي ذهابا وإيابا، بنتيجة 1-0 و 3-0، على الترتيب، لكنه تفوق على بيراميدز ذهابا وإيابا، ففاز بهدف نظيف في المباراتين.

وفي كأس مصر، ودع الزمالك بطولة كأس مصر من دور الـ16، بالهزيمة من سيراميكا كليوباترا، منافسه اليوم، بنتيجة 2-1.

ولعب الزمالك 4 مباريات حاسمة خلال الموسم الحالي، بالكونفدرالية الأفريقية، ففاز على شباب بلوزداد الجزائري في نصف النهائي، بهدف نظيف، قبل أن يتعادل معه سلبيا في الإياب، لينتزع بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة.

وفي نهائي الكونفدرالية، خسر الزمالك من اتحاد العاصمة الجزائري ذهابا، بهدف نظيف، وفاز في العودة بنفس النتيجة، قبل أن يخسر اللقب بركلات الترجيح.

وهكذا خاض الزمالك 9 مباريات حاسمة خلال الموسم الحالي، فاز في 4 مباريات، وخسر 4 مواجهات وتعادل في لقاء وحيد.

