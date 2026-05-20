أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، أن قانون المرور حدد فئات وضوابط صارمة لا يحق معها استخراج رخصة القيادة إلا بعد توافر شروط معينة؛ وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين والحد من حوادث الطرق.

وأوضح اللواء قريطم، في تصريحات خاصة، لمصراوي، أن المشرّع المصري وضع هذه القيود لضمان كفاءة القائمين على عجلة القيادة سلوكياً وفنياً وصحياً.



فئات يُحظر منحها الرخصة (شروط السمعة والجرائم)

أشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن القانون يمنع منح رخص القيادة (خاصة المهنية) للفئات التالية، إلا بعد مرور 3 سنوات على تنفيذ العقوبة، أو سقوطها بمضي المدة، أو إذا كان الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ، ومن سبق الحكم عليه في جناية، ومن حُكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، والمحكوم عليهم في قضايا مخدرات (وفقاً للقانون رقم 182 لسنة 1960)، ومن ضبط يقود مركبة تحت تأثير المواد المخدرة أو الخمور، ومرتكبو حوادث القتل والإصابة الخطأ.

وأضاف قريطم أن قانون المرور أجاز للجهة المختصة الامتناع عن منح رخصة القيادة للفئات التالية: من سبق الحكم عليه في جريمة قتل خطأ أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة، وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة. وفي حال تكرار واقعة القتل أو الإصابة الخطأ خلال 3 سنوات، يُحظر استخراج الرخصة إلا بعد انقضاء مدة جديدة مماثلة للمدة الأولى.

شروط التعليم والكفاءة الفنية

أوضح اللواء قريطم أن الشروط الأساسية تمنع تلقائياً الفئات التالية من استخراج الرخصة لأول مرة من لا يجيد القراءة والكتابة (حيث يشترط شهادة دراسية أو شهادة محو أمية)، ومن لم يجتز الكشف الطبي المعتمد (العيون والباطنة)، من رسب في اختبارات القيادة الفنية وقواعد المرور النظرية.

ضوابط استعادة الرخصة بعد الحوادث المميتة

وتابع أن المشرع وضع قيوداً مشددة على السائقين المتسببين في حوادث مرورية نتجت عنها وفاة أو إصابة؛ حيث يجوز إلغاء رخصتهم تماماً، ولا يتم استخراج رخصة جديدة لهم إلا بعد مراجعة الضوابط التالية:

اجتياز دورة تدريبية متخصصة لمدة لا تقل عن 3 أشهر في أحد المراكز المعتمدة من الإدارة العامة للمرور.

إعادة اجتياز الاختبارات الفنية والمرورية من جديد عقب انتهاء الدورة.

واختتم مدير الإدارة العامة للمرور الأسبق حديثه مؤكداً أن هذه الحزمة من الإجراءات تستهدف رفع كفاءة السائقين، والحد من نزيف الأسفلت، وتحقيق الانضباط المروري الكامل على الطرق السريعة والداخلية.

اقرأ أيضا

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط





علاقة سرية وانتقام.. كيف انتهت قصة حب داخل كلية الطب بجريمة قتل؟





5 ملايين جنيه دية قبل فوات الأوان.. أسرة "طفلة كرداسة" ترفض التصالح والطب النفسي يدين القاتل