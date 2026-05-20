مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل مواجهة المصري

كتب : رمضان حسن

04:12 م 20/05/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي (3)
  • عرض 9 صورة
    ياس توروب مدرب الأهلي
  • عرض 9 صورة
    حسين الشحات وياس توروب
  • عرض 9 صورة
    توروب (1)
  • عرض 9 صورة
    ياس توروب مدرب الأهلي خلال مباراة الجيش الملكي
  • عرض 9 صورة
    ياس توروب يحضر للمباراة أثناء سفر الأهلي إلى المغرب
  • عرض 9 صورة
    ياس توروب (1)
  • عرض 9 صورة
    ياس توروب (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي، اجتماعًا مع لاعبي الفريق عقب تناول وجبة الغداء تحدث فيه عن أهمية الفوز في مباراة المصري البورسعيدي التي تنطلق في تمام الثامنة مساءً علي ملعب برج العرب في ختام مسابقة الدوري هذا الموسم.

تعليمات توروب للاعبي الأهلي

وكشف مصدر في الأهلي لـ مصراوي، أن توروب طلب من لاعبيه مساعدته علي تحقيق الفوز وانتزاع النقاط الثلاث والتمسك بالأمل في التتويج ببطولة الدوري حال خسارة بيراميدز من سموحة والزمالك من سيراميكا.

وقال المصدر: المدرب الدنماركي أكد للاعبي فريقه أيضًا أن الفوز مهم بالنسبة له كمدرب يريد أن يختم مشواره بنهاية إيجابية يتذكرها جمهور النادي الأهلي الذي سيودعه عقب مباراة المصري بعدما استقر النادي علي توجيه الشكر له ومنحه 5 أشهر كراتب مقابل فسخ العقد.

تحذير توروب للاعبي الأهلي

وشدد، على أن توروب حذر لاعبي الأهلي من عناصر فريق المصري وقوة خط هجومه، وطلب من الثنائي ياسر إبراهيم وياسين مرعي المرشحين للبدء أساسيًا فرض رقابة لصيقة علي هجوم النادي الساحلي ومنعه من التوغل وعدم ترك مساحات أمامه ونفس الحال لظهيري الجنب محمد هاني ويوسف بلعمري.

وفي ذات السياق، أكد المصدر أن كبار الأهلي محمد الشناوي وتريزيجيه عقدا جلسة مماثلة مع زملائهما للحديث عن مباراة المصري وأهمية الفوز فيها لتكون ختام جيد للفريق وأن يتمسكوا بأمل الفوز بالدوري حتي لو كان ضئيًلا جدًا.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 50 نقطة جمعها 25 مباراة بالمسابقة، في المقابل يحتل فريق المصري المركز الخامس بجدول الترتيب، برصيد 40 نقطة جمعهم من 25 مباراة بالدوري.

اقرأ أيضا :

مساعدو توروب يجمعون متعلقاتهم من التتش ويستعدون للرحيل عن الأهلي

مفاجأة لـ الأهلي والزمالك.. خبيرة أبراج تتوقع الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاهلي توروب المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

" ماسك البشرة وسيرم الشعر".. جورجينا تكشف أسرار جمال إطلالتها في مهرجان
زووم

" ماسك البشرة وسيرم الشعر".. جورجينا تكشف أسرار جمال إطلالتها في مهرجان
بطريقة غير تقليدية.. وائل كفوري يروج لأغنيته الجديدة
زووم

بطريقة غير تقليدية.. وائل كفوري يروج لأغنيته الجديدة
بين السماء والأرض.. كيف تنام الطيور دون أن تسقط؟
علاقات

بين السماء والأرض.. كيف تنام الطيور دون أن تسقط؟
من كيلو لحم إلى "فكة".. رحلة الخمسين جنيهًا مع التعويم
اقتصاد

من كيلو لحم إلى "فكة".. رحلة الخمسين جنيهًا مع التعويم
وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم بن غفير: أنت لست واجهة لإسرائيل
أخبار مصر

وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم بن غفير: أنت لست واجهة لإسرائيل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

من كيلو لحم إلى "فكة".. رحلة الخمسين جنيهًا مع التعويم
جولة حسم بطل الدوري المصري 2025-2026 (تغطية محدثة بالصور والفيديو)
الموعد والقنوات الناقلة.. كيف تشاهد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم الدوري؟
من الأقرب لحسم الدوري؟.. سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك وبيراميدز