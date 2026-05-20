عقد الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي، اجتماعًا مع لاعبي الفريق عقب تناول وجبة الغداء تحدث فيه عن أهمية الفوز في مباراة المصري البورسعيدي التي تنطلق في تمام الثامنة مساءً علي ملعب برج العرب في ختام مسابقة الدوري هذا الموسم.

تعليمات توروب للاعبي الأهلي

وكشف مصدر في الأهلي لـ مصراوي، أن توروب طلب من لاعبيه مساعدته علي تحقيق الفوز وانتزاع النقاط الثلاث والتمسك بالأمل في التتويج ببطولة الدوري حال خسارة بيراميدز من سموحة والزمالك من سيراميكا.

وقال المصدر: المدرب الدنماركي أكد للاعبي فريقه أيضًا أن الفوز مهم بالنسبة له كمدرب يريد أن يختم مشواره بنهاية إيجابية يتذكرها جمهور النادي الأهلي الذي سيودعه عقب مباراة المصري بعدما استقر النادي علي توجيه الشكر له ومنحه 5 أشهر كراتب مقابل فسخ العقد.

تحذير توروب للاعبي الأهلي

وشدد، على أن توروب حذر لاعبي الأهلي من عناصر فريق المصري وقوة خط هجومه، وطلب من الثنائي ياسر إبراهيم وياسين مرعي المرشحين للبدء أساسيًا فرض رقابة لصيقة علي هجوم النادي الساحلي ومنعه من التوغل وعدم ترك مساحات أمامه ونفس الحال لظهيري الجنب محمد هاني ويوسف بلعمري.

وفي ذات السياق، أكد المصدر أن كبار الأهلي محمد الشناوي وتريزيجيه عقدا جلسة مماثلة مع زملائهما للحديث عن مباراة المصري وأهمية الفوز فيها لتكون ختام جيد للفريق وأن يتمسكوا بأمل الفوز بالدوري حتي لو كان ضئيًلا جدًا.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 50 نقطة جمعها 25 مباراة بالمسابقة، في المقابل يحتل فريق المصري المركز الخامس بجدول الترتيب، برصيد 40 نقطة جمعهم من 25 مباراة بالدوري.

