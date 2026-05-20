صانعة محتوى القطامية تقع في قبضة الأمن بعد فيديو "الإيحاءات المخلة"

كتب : علاء عمران

04:52 م 20/05/2026 تعديل في 05:06 م

ضبط صانعة محتوى

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن محتويات مخلة. شملت المقاطع قيام المتهمة بالرقص والإتيان بحركات وإيحاءات غير لائقة، فضلاً عن التلفظ بكلمات خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية والآداب العامة بقلب العاصمة.

تمكنت القوات الأمنية عقب تقنين الإجراءات من تحديد مكان تواجد المذكورة، حيث تم ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة القطامية اليوم الأربعاء.عثرت أجهزة الأمن بحوزتها على هاتفي محمول، وبفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على مقاطع فيديو ودلائل قاطعة تؤكد نشاطها الإجرامي وتعمدهما نشر المحتوى الخادش للحياء العام لجذب المتابعين.

أقرت المتهمة بمواجهتها بالتحريات والمضبوطات بتعمدها نشر تلك المقاطع المسيئة لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية سريعة من وراء تلك التفاعلات. باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة عقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

من كيلو لحم إلى "فكة".. رحلة الخمسين جنيهًا مع التعويم
