مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

محمد اليماني لمصراوي: "الزمالك لازم يصالح جماهيره أمام سيراميكا"

كتب : هند عواد

04:09 م 20/05/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الزمالك (4)
  • عرض 5 صورة
    الزمالك (2)
  • عرض 5 صورة
    الزمالك (1)
  • عرض 5 صورة
    جماهير الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث محمد اليماني، لاعب منتخب مصر السابق، عن مباراة حسم الدوري المصري، بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا، مشيرا إلى أنه يجب على الأبيض مصالحة جماهيره.

مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

يستضيف الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء اليوم، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة من مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

ويحتاج الزمالك للتعادل مع سيراميكا كليوباترا، لحسم لقب الدوري المصري الممتاز، إذ يتصدر الفريق جدول الترتيب بـ53 نقطة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف.

نجم منتخب مصر يتحدث عن مباراة حسم الدوري المصري

قال محمد اليماني في تصريحات خاصة لمصراوي: "الزمالك سيدخل مباراة سيراميكا كليوباترا ومعه نقطة، ولازم يصالح جماهيره بعد مباراة الكونفدرالية".

وأضاف:"كل الدعم لمعتمد جمال، تولى تدريب الفريق في ظروف ليست الأفضل، ولن أتحد عن النواحي الفنية في آخر مباراة، فهي انتهت بركلات الترجيح، والتي يمكن لأي حد الخسارة فيها".

اقرأ أيضًا:

مفاجأة لـ الأهلي والزمالك.. خبيرة أبراج تتوقع الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

هل يتفوق الليلة؟.. ماذا يفعل الزمالك في المواجهات الحاسمة بالموسم الحالي؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك محمد اليماني الدوري المصري سيراميكا كليوباترا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حجزت أضحية وماتت عند التاجر فعلى من يكون ضمانها؟.. عالم أزهري يجيب
أخبار

حجزت أضحية وماتت عند التاجر فعلى من يكون ضمانها؟.. عالم أزهري يجيب

بطريقة غير تقليدية.. وائل كفوري يروج لأغنيته الجديدة
زووم

بطريقة غير تقليدية.. وائل كفوري يروج لأغنيته الجديدة
روسيا تتهم واشنطن وتل أبيب باستفزاز إيران لدفعها نحو التصعيد
شئون عربية و دولية

روسيا تتهم واشنطن وتل أبيب باستفزاز إيران لدفعها نحو التصعيد
لأول مرة في التاريخ.. تفاصيل خطة نقل درع الدوري بـ"الهليكوبتر"
مصراوى TV

لأول مرة في التاريخ.. تفاصيل خطة نقل درع الدوري بـ"الهليكوبتر"
الحكومة توافق على الاستمرار بنظام "العمل عن بُعد" يوم الأحد خلال يونيو 2026
أخبار مصر

الحكومة توافق على الاستمرار بنظام "العمل عن بُعد" يوم الأحد خلال يونيو 2026

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

من كيلو لحم إلى "فكة".. رحلة الخمسين جنيهًا مع التعويم
جولة حسم بطل الدوري المصري 2025-2026 (تغطية محدثة بالصور والفيديو)
الموعد والقنوات الناقلة.. كيف تشاهد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم الدوري؟
من الأقرب لحسم الدوري؟.. سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك وبيراميدز