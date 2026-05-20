محمد اليماني لمصراوي: "الزمالك لازم يصالح جماهيره أمام سيراميكا"

تحدث محمد اليماني، لاعب منتخب مصر السابق، عن مباراة حسم الدوري المصري، بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا، مشيرا إلى أنه يجب على الأبيض مصالحة جماهيره.

يستضيف الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء اليوم، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة من مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

ويحتاج الزمالك للتعادل مع سيراميكا كليوباترا، لحسم لقب الدوري المصري الممتاز، إذ يتصدر الفريق جدول الترتيب بـ53 نقطة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف.

قال محمد اليماني في تصريحات خاصة لمصراوي: "الزمالك سيدخل مباراة سيراميكا كليوباترا ومعه نقطة، ولازم يصالح جماهيره بعد مباراة الكونفدرالية".

وأضاف:"كل الدعم لمعتمد جمال، تولى تدريب الفريق في ظروف ليست الأفضل، ولن أتحد عن النواحي الفنية في آخر مباراة، فهي انتهت بركلات الترجيح، والتي يمكن لأي حد الخسارة فيها".

