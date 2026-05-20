معتمد جمال على أعتاب دخول قائمة أساطير الدوري المصري

أصبح معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أعتاب دخول قائمة أساطير الدوري المصري، التي تضم محمود الجوهري ومحمود أبو رجيلة.

ويواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة من حسم اللقب، ويحتاج الأبيض للتعادل لحصد اللقب الـ15 في مسيرته.

إنجاز تاريخي ينتظر معتمد جمال

في حالة تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز، سيصبح معتمد جمال ثامن مدرب مصري يحصد اللقب، وكان آخر مدرب حققه هو عماد النحاس، عندما تولى تدريب الأهلي بشكل مؤقت في موسم 2024-2025.

ويوجد 7 مدربين مصريين فقط توجوا بلقب الدوري المصري، وهم حسام البدري 3 مرات مع الأهلي، محمود الجوهري مرتان مع الأهلي، فتحي مبروك مرة مع الأهلي، محسن صالح مرة مع الإسماعيلي، عصام بهيج مرة مع الزمالك، محمود أبو رجيلة مرة مع الزمالك، وعماد النحاس مرة مع الأهلي.

اقرأ أيضًا:

هل يتفوق الليلة؟.. ماذا يفعل الزمالك في المواجهات الحاسمة بالموسم الحالي؟

محمد اليماني لمصراوي: "الزمالك لازم يصالح جماهيره أمام سيراميكا"



