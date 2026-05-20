مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

معتمد جمال على أعتاب دخول قائمة أساطير الدوري المصري

كتب : هند عواد

04:40 م 20/05/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    معتمد جمال (1)
  • عرض 6 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 6 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 6 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 6 صورة
    معتمد جمال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصبح معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أعتاب دخول قائمة أساطير الدوري المصري، التي تضم محمود الجوهري ومحمود أبو رجيلة.

ويواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة من حسم اللقب، ويحتاج الأبيض للتعادل لحصد اللقب الـ15 في مسيرته.

إنجاز تاريخي ينتظر معتمد جمال

في حالة تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز، سيصبح معتمد جمال ثامن مدرب مصري يحصد اللقب، وكان آخر مدرب حققه هو عماد النحاس، عندما تولى تدريب الأهلي بشكل مؤقت في موسم 2024-2025.

ويوجد 7 مدربين مصريين فقط توجوا بلقب الدوري المصري، وهم حسام البدري 3 مرات مع الأهلي، محمود الجوهري مرتان مع الأهلي، فتحي مبروك مرة مع الأهلي، محسن صالح مرة مع الإسماعيلي، عصام بهيج مرة مع الزمالك، محمود أبو رجيلة مرة مع الزمالك، وعماد النحاس مرة مع الأهلي.

اقرأ أيضًا:

هل يتفوق الليلة؟.. ماذا يفعل الزمالك في المواجهات الحاسمة بالموسم الحالي؟

محمد اليماني لمصراوي: "الزمالك لازم يصالح جماهيره أمام سيراميكا"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

معتمد جمال الزمالك الدوري المصري الجوهري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

روسيا تتهم واشنطن وتل أبيب باستفزاز إيران لدفعها نحو التصعيد
شئون عربية و دولية

روسيا تتهم واشنطن وتل أبيب باستفزاز إيران لدفعها نحو التصعيد
"مش هسيبهم تاني".. والدة أطفال بنها: أبوهم طبيب شهير وسلمتهم له لحياة أفضل
أخبار المحافظات

"مش هسيبهم تاني".. والدة أطفال بنها: أبوهم طبيب شهير وسلمتهم له لحياة أفضل
مفاجأة لـ الأهلي والزمالك.. خبيرة أبراج تتوقع الأندية المشاركة في دوري
رياضة محلية

مفاجأة لـ الأهلي والزمالك.. خبيرة أبراج تتوقع الأندية المشاركة في دوري
5 صور ومعلومات عن إطلالة يارا السكري
الموضة

5 صور ومعلومات عن إطلالة يارا السكري

حجزت أضحية وماتت عند التاجر فعلى من يكون ضمانها؟.. عالم أزهري يجيب
أخبار

حجزت أضحية وماتت عند التاجر فعلى من يكون ضمانها؟.. عالم أزهري يجيب

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

من كيلو لحم إلى "فكة".. رحلة الخمسين جنيهًا مع التعويم
جولة حسم بطل الدوري المصري 2025-2026 (تغطية محدثة بالصور والفيديو)
الموعد والقنوات الناقلة.. كيف تشاهد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم الدوري؟
من الأقرب لحسم الدوري؟.. سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك وبيراميدز