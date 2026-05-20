إعلان

فيديو| بسبب "فلسطين حرة".. بن غفير ينكّل بنشطاء أسطول الصمود المعتقلين

كتب : محمود الطوخي

04:37 م 20/05/2026

نشطاء أسطول الصمود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقطع فيديو على حسابه بمنصة "إكس"، يظهر عمليات تنكيل بنشطاء أسطول الصمود الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال مروره هتفت ناشطة أمام بن غفير: "فلسطين حرة"، ليقوم حراسه بالاعتداء عليها.

وعلق وزير الأمن القومي اليميني المتطرف على الفيديو بعبارة: مرحبا بكم في إسرائيل".

لاحقا، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، تصرف بن غفير قائلا إنه لا يُعتبر واجهة لإسرائيل.

وكتب ساعر في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "لقد ألحقتَ الضرر بدولتنا عن عمد في هذا التصرف المشين، وهذه ليست المرة الأولى. لقد أهدرت جهودا جبارة ومهنية وناجحة بذلها الكثيرون، من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى موظفي وزارة الخارجية وغيرهم. كلا، أنت لستَ واجهة إسرائيل".

ورد بن غفير على ساعر في منشور آخر على "إكس"، قائلا إن هناك وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "لم يستوعبوا بعدُ كيفية التعامل مع داعمي الإرهاب. من المتوقع أن يُدرك وزير الخارجية الإسرائيلي أن إسرائيل لم تعد لقمة سائغة. أي شخص يأتي إلى أراضينا لدعم الإرهاب والتضامن مع حماس سيُقابل بردٍّ قاسٍ، ولن نُسامحه"، وفق زعمه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اعتقال نشطاء أسطول الصمود ساعر أسطول الصمود بن غفير

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

منذ بداية القرن.. هيمنة "أهلاوية" على الدوري والزمالك يطارد لقبه السابع
رياضة محلية

منذ بداية القرن.. هيمنة "أهلاوية" على الدوري والزمالك يطارد لقبه السابع
بملابس صيفية.. هيفاء وهبي تظهر أمام البحر والجمهور يعلق- صور
زووم

بملابس صيفية.. هيفاء وهبي تظهر أمام البحر والجمهور يعلق- صور

وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم بن غفير: أنت لست واجهة لإسرائيل
أخبار مصر

وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم بن غفير: أنت لست واجهة لإسرائيل
رئيس هيئة الأنفاق: تشغيل ترام الرمل بعد التطوير في يوليو 2028
أخبار المحافظات

رئيس هيئة الأنفاق: تشغيل ترام الرمل بعد التطوير في يوليو 2028
تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل مواجهة المصري
رياضة محلية

تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل مواجهة المصري

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

من كيلو لحم إلى "فكة".. رحلة الخمسين جنيهًا مع التعويم
جولة حسم بطل الدوري المصري 2025-2026 (تغطية محدثة بالصور والفيديو)
الموعد والقنوات الناقلة.. كيف تشاهد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم الدوري؟
من الأقرب لحسم الدوري؟.. سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك وبيراميدز