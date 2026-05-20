نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقطع فيديو على حسابه بمنصة "إكس"، يظهر عمليات تنكيل بنشطاء أسطول الصمود الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال مروره هتفت ناشطة أمام بن غفير: "فلسطين حرة"، ليقوم حراسه بالاعتداء عليها.

وعلق وزير الأمن القومي اليميني المتطرف على الفيديو بعبارة: مرحبا بكم في إسرائيل".

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



May 20, 2026

لاحقا، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، تصرف بن غفير قائلا إنه لا يُعتبر واجهة لإسرائيل.

وكتب ساعر في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "لقد ألحقتَ الضرر بدولتنا عن عمد في هذا التصرف المشين، وهذه ليست المرة الأولى. لقد أهدرت جهودا جبارة ومهنية وناجحة بذلها الكثيرون، من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى موظفي وزارة الخارجية وغيرهم. كلا، أنت لستَ واجهة إسرائيل".

ورد بن غفير على ساعر في منشور آخر على "إكس"، قائلا إن هناك وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "لم يستوعبوا بعدُ كيفية التعامل مع داعمي الإرهاب. من المتوقع أن يُدرك وزير الخارجية الإسرائيلي أن إسرائيل لم تعد لقمة سائغة. أي شخص يأتي إلى أراضينا لدعم الإرهاب والتضامن مع حماس سيُقابل بردٍّ قاسٍ، ولن نُسامحه"، وفق زعمه.