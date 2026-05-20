مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

16 لقبا وإنجاز تاريخي.. أليو ديانج يودع الأهلي بعد 7 سنوات

كتب : هند عواد

02:00 م 20/05/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أليو ديانج رجل مباراة الأهلي والإسماعيلي
  • عرض 10 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 10 صورة
    أليو ديانج رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا (1)
  • عرض 10 صورة
    أليو ديانج يغادر مع بعثة الأهلي
  • عرض 10 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 10 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 10 صورة
    أليو ديانج لاعب الأهلي
  • عرض 10 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 10 صورة
    أليو ديانج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يرحل المالي أليو ديانج، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم، مع نهاية مباراة المصري البورسعيدي، بعد 7 سنوات داخل جدران القلعة الحمراء.

وينتقل ديانج إلى فالنسيا الإسباني، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الأهلي، ويغادر القاهرة بعد مباراة المصري البورسعيدي، تمهيدا لإتمام انتقاله إلى الفريق.

ويحل الأهلي ضيفا على المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء اليوم، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

أليو ديانج مع الأهلي

انضم أليو ديانج للأهلي، في يوليو 2019من مولودية الجزائر، وخاض مع الفريق 249 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف ونصع 11 هدفا.

وحصد أليو ديانج 16 لقاب مع الأهلي، 3 ألقاب دوري مصري، 3 ألقاب كأس مصر، 4 ألقاب السوبر المصري، 4 ألقاب دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي مرتين.

ويغادر أليو ديانج الأهلي، بعدما حقق إنجازا تاريخيا مع الفريق، بعدما أصبح رابع لاعب أجنبي، يرتدي شارة قيادة الفريق.

اقرأ أيضًا:

مساعدو توروب يجمعون متعلقاتهم من التتش ويستعدون للرحيل عن الأهلي

حقيقة طائرة نقل درع الدوري "بخطين حمر".. مسؤول يحسم الجدل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أليو ديانج الأهلي الدوري المصري المصري البورسعيدي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

" ماسك البشرة وسيرم الشعر".. جورجينا تكشف أسرار جمال إطلالتها في مهرجان
زووم

" ماسك البشرة وسيرم الشعر".. جورجينا تكشف أسرار جمال إطلالتها في مهرجان
كشف مخطط إخفاء 50 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ والبحيرة
حوادث وقضايا

كشف مخطط إخفاء 50 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ والبحيرة
وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم بن غفير: أنت لست واجهة لإسرائيل
أخبار مصر

وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم بن غفير: أنت لست واجهة لإسرائيل
"مش هسيبهم تاني".. والدة أطفال بنها: أبوهم طبيب شهير وسلمتهم له لحياة أفضل
أخبار المحافظات

"مش هسيبهم تاني".. والدة أطفال بنها: أبوهم طبيب شهير وسلمتهم له لحياة أفضل
روسيا تتهم واشنطن وتل أبيب باستفزاز إيران لدفعها نحو التصعيد
شئون عربية و دولية

روسيا تتهم واشنطن وتل أبيب باستفزاز إيران لدفعها نحو التصعيد

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

من كيلو لحم إلى "فكة".. رحلة الخمسين جنيهًا مع التعويم
جولة حسم بطل الدوري المصري 2025-2026 (تغطية محدثة بالصور والفيديو)
الموعد والقنوات الناقلة.. كيف تشاهد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم الدوري؟
من الأقرب لحسم الدوري؟.. سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك وبيراميدز