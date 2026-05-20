16 لقبا وإنجاز تاريخي.. أليو ديانج يودع الأهلي بعد 7 سنوات

يرحل المالي أليو ديانج، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم، مع نهاية مباراة المصري البورسعيدي، بعد 7 سنوات داخل جدران القلعة الحمراء.

وينتقل ديانج إلى فالنسيا الإسباني، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الأهلي، ويغادر القاهرة بعد مباراة المصري البورسعيدي، تمهيدا لإتمام انتقاله إلى الفريق.

ويحل الأهلي ضيفا على المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء اليوم، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

أليو ديانج مع الأهلي

انضم أليو ديانج للأهلي، في يوليو 2019من مولودية الجزائر، وخاض مع الفريق 249 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف ونصع 11 هدفا.

وحصد أليو ديانج 16 لقاب مع الأهلي، 3 ألقاب دوري مصري، 3 ألقاب كأس مصر، 4 ألقاب السوبر المصري، 4 ألقاب دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي مرتين.

ويغادر أليو ديانج الأهلي، بعدما حقق إنجازا تاريخيا مع الفريق، بعدما أصبح رابع لاعب أجنبي، يرتدي شارة قيادة الفريق.

