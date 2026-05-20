محمد اليماني يكشف لمصراوي توقعاته لصراع الأهلي والزمالك وبيراميدز

كتب : هند عواد

04:21 م 20/05/2026
كشف محمد اليماني، لاعب منتخب مصر السابق، توقعاته لجولة الحسم في الدوري المصري الممتاز، والتي يتنافس فيها الأهلي والزمالك وبيراميدز على اللقب.

وينافس الأهلي والزمالك وبيراميدز على لقب الدوري المصري الممتاز، إذ يصطدم الزمالك يسيراميكا كليوباترا، فيما يواجه الأهلي المصري البورسعيدي، ويستضيف بيراميدز سموحة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 53 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 51 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث بـ50 نقطة.

لاعب منتخب مصر يتوقع بطل الدوري المصري 2025-2026

قال محمد اليماني في تصريحات خاصة لمصراوي: "الزمالك سيفوز أو يتعادل مع سيراميكا كليوباترا، وأتمنى أن يحصل على اللقب، بعض النظر عن نتائج الفرق الآخرى".

وأضاف: "وأتوقع أن يفوز الأهلي على المصري البورسعيدي وبيراميدز على سموحة، لأنهما فريقان يلعبنا على اللقب".

الحكومة توافق على الاستمرار بنظام "العمل عن بُعد" يوم الأحد خلال يونيو 2026
حجزت أضحية وماتت عند التاجر فعلى من يكون ضمانها؟.. عالم أزهري يجيب
من كيلو لحم إلى "فكة".. رحلة الخمسين جنيهًا مع التعويم
فيديو| بسبب "فلسطين حرة".. بن غفير ينكّل بنشطاء أسطول الصمود المعتقلين
" ماسك البشرة وسيرم الشعر".. جورجينا تكشف أسرار جمال إطلالتها في مهرجان
