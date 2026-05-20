الدوري المصري

بيراميدز

20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

21:00

أهلي جدة

طائرة درع الدوري تصل للأهلي في 40 دقيقة و15 دقيقة للزمالك وبيراميدز

كتب : هند عواد

12:47 م 20/05/2026 تعديل في 01:21 م
يشهد الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، حدثا استثنائيا، لا يتوقف عند تنافس 3 فرق - لأول مرة في تاريخ المسابقة - على اللقب، في الجولة الأخيرة، بل يمتد إلى طريقة تسليم درع الدوري نفسه.

لأول مرة في تاريخ الدوري المصري الممتاز، يتم نقل الدرع إلى ملعب الفريق البطل بطائرة "هليكوبتر"، إذ تقام مباراة الزمالك على ستاد القاهرة الدولي، والأهلي على برج العرب، وبيراميدز على ستاد الدفاع الجوي.

وتتنافس الفرق الثلاث (الأهلي والزمالك وبيراميدز) على لقب الدوري المصري الممتاز، إذ يصطدم الزمالك بسيراميكا كليوباترا، ويستضيف بيراميدز نظيره سموحة، ويحل الأهلي ضيفًا على المصري البورسعيدي.

توقيتات وصول طائرة تسليم درع الدوري

قال أحمد دياب، في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "سيتم توفير طائرة خاصة تحمل درع الدوري وستهبط في الملعب الذي سيتم حسم اللقب فيه لتسليمه للفريق الفائز".

وتنقل طائرة من نوع اوجستا aw139، درع الدوري المصري، وتصل سرعتها إلى 300 كيلومتر، إذ تستغرق حوالي 40 دقيقة للوصول إلى ستاد برج العرب من مطار سفنكس.

وتحتاج الطائرة من 12 إلى 15 دقيقة للوصول إلى ستاد القاهرة الدولي، حيث يلعب الزمالك، فيما تستغرق عملية وصول الدرع إلى ملعب بيراميدز، من 15 لـ18 دقيقة.

مصر تقضي على مرض عانت منه منذ 3000 سنة.. كيف حققت ذلك؟
