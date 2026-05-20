يخوض فريق الأهلي في تمام الثامنة مساءً، مواجهة صعبة ومرتقبة حين يلاقي نظيره المصري البورسعيدي علي ملعب برج العرب في ختام مسابقة الدوري هذا الموسم.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 50 نقطة جمعها 25 مباراة بالمسابقة، ويأمل في تحقيق الفوز الليلة مع خسارة بيراميدز من سموحة والزمالك أمام سيراميكا من أجل التتويج ببطولة الدوري ، وفي المقابل يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الخامس بجدول الترتيب، برصيد 40 نقطة جمعهم من 25 مباراة بالدوري.

تفاصيل اجتماع توروب مع لاعبي الأهلي

عقد الدنماركي ييس توروب جلسة مع لاعبي الأهلي للحديث عن أهمية مباراة المصري، وأكد خلالها على صعوبة المنافس وامتلاكه العديد من اللاعبين المميزين بجانب جهاز فني كفء، وطالب المدرب الدنماركي لاعبيه بضرورة التمسك بأمل التتويج بالدوري هذا الموسم حتى إذا كانت نسبة الفوز باللقب 1% فقط.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري بالدوري

واستقر توروب بنسبة كبيرة على تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة المصري والذي سيضم كل من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

حراسة المرمى: ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني ويوسف بالعمري

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية ومحمد علي بن رمضان

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر ومحمود تريزيجيه.

تاريخ مواجهات الأهلي والمصري

تاريخيًا، تقابل الفريقين في 130 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز، كانت أول مواجهة بينهما يوم 5 نوفمبر عام 1948 ، وقتها فاز الأحمر بثلاثية نظيفة ، أما آخر مباراة بينهما كانت في الثاني من نوفمبر 2025 وانتهت بالتعادل السلبي.

فاز الأهلي في مواجهاته مع المصري في 73 مباراة فيما فاز الفريق البورسعيدي في 20 مواجهة وتعادلا في 37 لقاء، وسجل لاعبو الأهلي 187 هدفًا فيما سجل لاعبو المصري 94 هدف.

اقرأ أيضا :

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري في الدوري

طائرة درع الدوري تصل للأهلي في 40 دقيقة و15 دقيقة للزمالك وبيراميدز