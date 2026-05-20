مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

تاريخ مواجهات الأهلي والمصري في الدوري الممتاز

كتب : رمضان حسن

01:40 م 20/05/2026

الاهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يخوض فريق الأهلي في تمام الثامنة مساءً، مواجهة صعبة ومرتقبة حين يلاقي نظيره المصري البورسعيدي علي ملعب برج العرب في ختام مسابقة الدوري هذا الموسم.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 50 نقطة جمعها 25 مباراة بالمسابقة، ويأمل في تحقيق الفوز الليلة مع خسارة بيراميدز من سموحة والزمالك أمام سيراميكا من أجل التتويج ببطولة الدوري ، وفي المقابل يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الخامس بجدول الترتيب، برصيد 40 نقطة جمعهم من 25 مباراة بالدوري.

تفاصيل اجتماع توروب مع لاعبي الأهلي

عقد الدنماركي ييس توروب جلسة مع لاعبي الأهلي للحديث عن أهمية مباراة المصري، وأكد خلالها على صعوبة المنافس وامتلاكه العديد من اللاعبين المميزين بجانب جهاز فني كفء، وطالب المدرب الدنماركي لاعبيه بضرورة التمسك بأمل التتويج بالدوري هذا الموسم حتى إذا كانت نسبة الفوز باللقب 1% فقط.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري بالدوري

واستقر توروب بنسبة كبيرة على تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة المصري والذي سيضم كل من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

حراسة المرمى: ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني ويوسف بالعمري

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية ومحمد علي بن رمضان

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر ومحمود تريزيجيه.

تاريخ مواجهات الأهلي والمصري

تاريخيًا، تقابل الفريقين في 130 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز، كانت أول مواجهة بينهما يوم 5 نوفمبر عام 1948 ، وقتها فاز الأحمر بثلاثية نظيفة ، أما آخر مباراة بينهما كانت في الثاني من نوفمبر 2025 وانتهت بالتعادل السلبي.

فاز الأهلي في مواجهاته مع المصري في 73 مباراة فيما فاز الفريق البورسعيدي في 20 مواجهة وتعادلا في 37 لقاء، وسجل لاعبو الأهلي 187 هدفًا فيما سجل لاعبو المصري 94 هدف.

اقرأ أيضا :

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري في الدوري

طائرة درع الدوري تصل للأهلي في 40 دقيقة و15 دقيقة للزمالك وبيراميدز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاهلي المصري الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الحكومة توافق على الاستمرار بنظام "العمل عن بُعد" يوم الأحد خلال يونيو 2026
أخبار مصر

الحكومة توافق على الاستمرار بنظام "العمل عن بُعد" يوم الأحد خلال يونيو 2026
"مش هسيبهم تاني".. والدة أطفال بنها: أبوهم طبيب شهير وسلمتهم له لحياة أفضل
أخبار المحافظات

"مش هسيبهم تاني".. والدة أطفال بنها: أبوهم طبيب شهير وسلمتهم له لحياة أفضل
مفاجأة لـ الأهلي والزمالك.. خبيرة أبراج تتوقع الأندية المشاركة في دوري
رياضة محلية

مفاجأة لـ الأهلي والزمالك.. خبيرة أبراج تتوقع الأندية المشاركة في دوري
من كيلو لحم إلى "فكة".. رحلة الخمسين جنيهًا مع التعويم
اقتصاد

من كيلو لحم إلى "فكة".. رحلة الخمسين جنيهًا مع التعويم
5 صور ومعلومات عن إطلالة يارا السكري
الموضة

5 صور ومعلومات عن إطلالة يارا السكري

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

من كيلو لحم إلى "فكة".. رحلة الخمسين جنيهًا مع التعويم
جولة حسم بطل الدوري المصري 2025-2026 (تغطية محدثة بالصور والفيديو)
الموعد والقنوات الناقلة.. كيف تشاهد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم الدوري؟
من الأقرب لحسم الدوري؟.. سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك وبيراميدز