مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

مصير يورتشيتش مع بيراميدز حال ضياع الدوري.. تفاصيل

كتب : رمضان حسن

12:43 م 20/05/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كرونوسلاف يورتشيتش
  • عرض 6 صورة
    كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز (1)
  • عرض 6 صورة
    كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز وجوزيه مورينيو (4)
  • عرض 6 صورة
    كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز (4)
  • عرض 6 صورة
    كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر في نادي بيراميدز، عن مصير المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش حال خسارة بطولة الدوري هذا الموسم.

ويلتقي بيراميدز مساء اليوم نظيره فريق سموحة في ملعب الدفاع الجوي في ختام مسابقة الدوري الممتاز، ويحتل الفريق السماوي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، ويمتلك فرصة للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه حال حقق الفوز أمام سموحة، مع هزيمة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا.

وقال المصدر لـ مصراوي :" عقد يورتشيتش ينتهي بنهاية الموسم الحالي وحتى الآن لم نتفاوض معه ولم نتحدث عن أي تجديد".

أضاف: مصير المدرب الدنماركي مرتبط ببطولة الدوري ففي حال الفوز بها سيتم التجديد له والإبقاء عليه أما خسارة الدوري معناها رحيله لاسيما وأن هناك تحفظ شديد داخل النادي علي طريقة إدارته للمباريات والتي تسبب في الخروج من دوري الابطال بعيدًا عن الفوز بكأس مصر".

اقرأ أيضا :

هل ينضم لبيراميدز؟.. مصدر يكشف الوجهة المقبلة لمصطفى محمد

قبل 48 ساعة من موقعة الحسم.. استعدادات الأهلي وبيراميدز والزمالك (تغطية خاصة)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز الدوري يورشيتش

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد وصول الكيلو إلى 70 جنيها.. 4 بدائل للطماطم الطازجة
نصائح طبية

بعد وصول الكيلو إلى 70 جنيها.. 4 بدائل للطماطم الطازجة
من "الزلة" إلى الاعتذار.. القصة الكاملة لأزمة والد الرئيس السوري في دير
شئون عربية و دولية

من "الزلة" إلى الاعتذار.. القصة الكاملة لأزمة والد الرئيس السوري في دير
مي كساب تنشر صورة مع أبطال "اللعبة": "جمهور عظيم"
زووم

مي كساب تنشر صورة مع أبطال "اللعبة": "جمهور عظيم"
ليلة الحسم.. خطة أمنية مكثفة لتأمين قمم الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري
حوادث وقضايا

ليلة الحسم.. خطة أمنية مكثفة لتأمين قمم الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري
"تعقيم شامل وتوعية للعاملين".. تحرك استباقي من "السياحة" لمواجهة إيبولا
أخبار مصر

"تعقيم شامل وتوعية للعاملين".. تحرك استباقي من "السياحة" لمواجهة إيبولا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الموعد والقنوات الناقلة.. كيف تشاهد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم الدوري؟
من الأقرب لحسم الدوري؟.. سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك وبيراميدز
الدولار يعود للارتفاع مقابل الجنيه في منتصف التعاملات.. ما السبب؟
تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. انكسار الموجة الحارة