التشكيل المتوقع لبيراميدز ضد سموحة في الدوري المصري اليوم

في الفوز أو الهزيمة.. ما مصير معتمد جمال بعد مباراة الليلة؟

كشف مصدر في نادي بيراميدز، عن مصير المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش حال خسارة بطولة الدوري هذا الموسم.

ويلتقي بيراميدز مساء اليوم نظيره فريق سموحة في ملعب الدفاع الجوي في ختام مسابقة الدوري الممتاز، ويحتل الفريق السماوي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، ويمتلك فرصة للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه حال حقق الفوز أمام سموحة، مع هزيمة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا.

وقال المصدر لـ مصراوي :" عقد يورتشيتش ينتهي بنهاية الموسم الحالي وحتى الآن لم نتفاوض معه ولم نتحدث عن أي تجديد".

أضاف: مصير المدرب الدنماركي مرتبط ببطولة الدوري ففي حال الفوز بها سيتم التجديد له والإبقاء عليه أما خسارة الدوري معناها رحيله لاسيما وأن هناك تحفظ شديد داخل النادي علي طريقة إدارته للمباريات والتي تسبب في الخروج من دوري الابطال بعيدًا عن الفوز بكأس مصر".

