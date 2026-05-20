التشكيل المتوقع للزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري اليوم

في الفوز أو الهزيمة.. ما مصير معتمد جمال بعد مباراة الليلة؟

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، على ملامح التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأخيرة والحاسمة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ويستضيف استاد القاهرة الدولي المباراة المرتقبة، بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا، التي تنطلق في تمام الثامنة مساءً، وسط آمال جماهير القلعة البيضاء في حسم لقب الدوري، إذ يكفي الزمالك تحقيق التعادل لضمان التتويج رسميًا دون انتظار نتائج المنافسين.

تعديلات في تشكيل الزمالك

ويشهد التشكيل عدة تعديلات بارزة، أبرزها عودة محمود بنتايك لقيادة الجبهة اليسرى بدلًا من أحمد فتوح، إلى جانب مشاركة محمود حمدي "الونش" في قلب الدفاع لتعويض غياب محمد إسماعيل بسبب الإصابة، كما يعود محمد عواد لحراسة المرمى بعد تعرض مهدي سليمان للإصابة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايك – حسام عبد المجيد – محمود حمدي الونش – محمد إبراهيم.

خط الوسط: آدم كايد – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – عدي الدباغ – شيكو بانزا.

