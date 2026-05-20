الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

أهلي جدة

التشكيل المتوقع للزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري اليوم

كتب : محمد خيري

12:10 م 20/05/2026
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (1)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (3)
    الزمالك
    الزمالك (3)
    الزمالك (4)
    الزمالك (1)

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، على ملامح التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأخيرة والحاسمة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ويستضيف استاد القاهرة الدولي المباراة المرتقبة، بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا، التي تنطلق في تمام الثامنة مساءً، وسط آمال جماهير القلعة البيضاء في حسم لقب الدوري، إذ يكفي الزمالك تحقيق التعادل لضمان التتويج رسميًا دون انتظار نتائج المنافسين.

تعديلات في تشكيل الزمالك

ويشهد التشكيل عدة تعديلات بارزة، أبرزها عودة محمود بنتايك لقيادة الجبهة اليسرى بدلًا من أحمد فتوح، إلى جانب مشاركة محمود حمدي "الونش" في قلب الدفاع لتعويض غياب محمد إسماعيل بسبب الإصابة، كما يعود محمد عواد لحراسة المرمى بعد تعرض مهدي سليمان للإصابة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايك – حسام عبد المجيد – محمود حمدي الونش – محمد إبراهيم.

خط الوسط: آدم كايد – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – عدي الدباغ – شيكو بانزا.

مصر تقضي على مرض عانت منه منذ 3000 سنة.. كيف حققت ذلك؟
مصر تقضي على مرض عانت منه منذ 3000 سنة.. كيف حققت ذلك؟
البترول: خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 440 مليون دولار وتسويتها بالكامل
تفاصيل تعديل أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب.. هل تخطت الربع مليون؟
كيف ترتب مصروفك قبل العيد حال تأخير القبض؟.. نصائح لتجنب الأزمة المالية
طائرة درع الدوري تصل للأهلي في 40 دقيقة و15 دقيقة للزمالك وبيراميدز

