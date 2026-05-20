يترقب الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال واحدة من أهم مباريات الموسم، عندما يواجه الفريق نظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، وسط حالة من الغموض بشأن مستقبل المدرب مع الفريق الأبيض.

الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ويدخل الزمالك اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ51 نقطة، والأهلي الذي يحتل المركز الثالث بـ50 نقطة، فيما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

ويحتاج الزمالك إلى نقطة واحدة فقط من مواجهة الليلة لحسم لقب الدوري رسميًا، دون النظر إلى نتائج منافسيه، إذ سيرفع رصيده إلى 54 نقطة، وهو ما يضمن له التتويج بشكل رسمي بطلا للمسابقة.

مستقبل معتمد جمال مع الزمالك

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة لم تحسم حتى الآن موقفها النهائي بشأن استمرار معتمد جمال في منصبه، مؤكدًا أن القرار سيتم اتخاذه عقب إسدال الستار على الموسم الجاري ووضوح الصورة كاملة بشأن نتائج الفريق.

وأشار المصدر إلى أن المدرب نجح في تحقيق نتائج إيجابية منذ توليه المسؤولية الفنية، حيث قاد الفريق إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، إلى جانب المنافسة بقوة على لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة، وهو ما يُنظر إليه داخل النادي باعتباره إنجازًا مهمًا في ظل الظروف التي مر بها الفريق.

وأوضح المصدر أن سيناريو الرحيل يبقى الأقرب حال فشل الزمالك في التتويج بلقب الدوري، بينما سيفتح مجلس الإدارة ملف تجديد الثقة في المدرب ومناقشة استمراره مع المدير الرياضي جون إدوارد إذا نجح الفريق في حصد البطولة، مع وجود مؤشرات قوية ترجح بقاءه لمواصلة المشروع الفني خلال الموسم المقبل.

