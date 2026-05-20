طائرة درع الدوري تصل للأهلي في 40 دقيقة و15 دقيقة للزمالك وبيراميدز

التشكيل المتوقع لبيراميدز ضد سموحة في الدوري المصري اليوم

في الفوز أو الهزيمة.. ما مصير معتمد جمال بعد مباراة الليلة؟

يشهد الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، حدثا استثنائيا، لا يتوقف عند تنافس 3 فرق - لأول مرة في تاريخ المسابقة - على اللقب، في الجولة الأخيرة، بل يمتد إلى طريقة تسليم درع الدوري نفسه.

لأول مرة في تاريخ الدوري المصري الممتاز، يتم نقل الدرع إلى ملعب الفريق البطل بطائرة "هليكوبتر"، إذ تقام مباراة الزمالك على ستاد القاهرة الدولي، والأهلي على برج العرب، وبيراميدز على ستاد الدفاع الجوي.

وتتنافس الفرق الثلاث (الأهلي والزمالك وبيراميدز) على لقب الدوري المصري الممتاز، إذ يصطدم الزمالك بسيراميكا كليوباترا، ويستضيف بيراميدز نظيره سموحة، ويحل الأهلي ضيفًا على المصري البورسعيدي.

توقيتات وصول طائرة تسليم درع الدوري

قال أحمد دياب، في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "سيتم توفير طائرة خاصة تحمل درع الدوري وستهبط في الملعب الذي سيتم حسم اللقب فيه لتسليمه للفريق الفائز".

وتنقل طائرة من نوع اوجستا aw139، درع الدوري المصري، وتصل سرعتها إلى 300 كيلومتر، إذ تستغرق حوالي 40 دقيقة للوصول إلى ستاد برج العرب من مطار سفنكس.

وتحتاج الطائرة من 12 إلى 15 دقيقة للوصول إلى ستاد القاهرة الدولي، حيث يلعب الزمالك، فيما تستغرق عملية وصول الدرع إلى ملعب بيراميدز، من 15 لـ18 دقيقة.

اقرأ أيضًا:

طائرة خاصة.. أحمد دياب يكشف كواليس مراسم تسليم درع الدوري

بطائرة هليكوبتر.. شاهد بروفة تسليم درع الدوري قبل جولات الحسم للأهلي والزمالك وبيراميدز



