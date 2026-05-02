"الزمالك واتحاد العاصمة".. الكشف عن طاقم تحكيم مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

07:27 م 02/05/2026
استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على طاقم تحكيم مباراة الإياب في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي تجمع بين نادي الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الجابوني بيير أتشو، يعاونه، كلا من، بوريس مارلايز مساعد أول، وأموس أبيجين ندونج مساعد ثاني.

موعد مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية موسم 2025-2026

ومن المقرر إقامة مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، يوم 16 مايو الجاري.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

حكم ساحة: بيير أتشو

حكم مساعد أول: بوريس مارلايز

حكم مساعد ثانٍ: أموس أبيجين ندونج

حكم رابع: تانجوي باتريس

حكم تقنية الفيديو: هيثم قيراط

حكم فيديو مساعد: ماريا ريفيت

نتيجة مباراة الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية

وكان نادي الزمالك تأهل لنهائي كأس الكونفدرالية، بعدما تخطى فريق شباب بلوزداد الجزائري، في الدور نصف النهائي للبطولة.

وحقق الفارس الأبيض، الفوز على فريق شباب بلوزداد بنتيجة هدف دون مقابل، بمجموع المباراتين في نصف نهائي البطولة.

