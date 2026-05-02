قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن نقل الأعضاء خلاف الناموس الإلهي لأن الجسد ليس ملكا للإنسان بل هو ملك لله وحده.

وأضاف كريمة، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" المذاع على قناة "الشمس"، أنه لا ينكر التداوي المشروع ولا التقدم العلمي، لكن ما يضر الإنسان مرفوض شرعا.

وعلق أستاذ الفقه المقارن على نظام الطيبات للراحل ضياء العوضي، مؤكدا أن الفقه الإسلامي حدد ما نأكله وما نمتنع عنه.

وأشار إلى أن التحليل والتحريم في الأكل والشرب بيد الله وحده، وليس بيد أي شخص، مستشهدا بقوله تعالى: "قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق".

وشدد الدكتور أحمد كريمة على أن النظام الغذائي السليم يجب أن يستند إلى الشرع، الذي أحل الطيبات وحرم الخبائث، وليس إلى اجتهادات فردية لا سند لها.