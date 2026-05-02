استعاد النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط النادي الأهلي، تألقه رفقة المارد الأحمر بعدما سجل هدفين في مرمى الزمالك أمس بالدوري.

وساهم بن شرقي في فوز المارد الأحمر على حساب الزمالك، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة شهدت تألق بن شرقي، الذي سجل هدفين من أهداف الأحمر الثلاثة في اللقاء.

عدد أهداف بن شرقي في مرمى الزمالك

وبثنائية بن شرقي في مرمى الزمالك أمس، رفع عدد أهدافه في شباك الفارس الأبيض منذ انضمامه إلى الأهلي، إلى 4 أهداف بمختلف البطولات.

وبات أشرف بن شرقي أول لاعب أجنبي يسجل في القمة، بقميص الفريقين الأهلي والزمالك، حيث سبق للنجم المغربي تسجيل هدفين في مرمى الأهلي، حينما كان يلعب في صفوف الزمالك.

أهداف أشرف بن شرقي في مرمى الأهلي

وسجل بن شرقي هدفين من قبل في شباك الأهلي، في موسم 20202-2021، حينما كان يرتدي قميص الفارس الأبيض.

ترتيب الأهلي في الدوري

وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط، إلى 47 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

وعلى الجانب الآخر توقف رصيد نادي الزمالك، عند النقطة رقم 50 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".