الدوري الإنجليزي

برينتفورد

3 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

فولهام

الدوري الإسباني

فالنسيا

0 2
17:15

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
22:00

برشلونة

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

2 1
18:00

لوريان

جميع المباريات

"بعد ثنائية الزمالك".. أشرف بن شرقي يسجل رقما تاريخيا في مباريات القمة

كتب : يوسف محمد

06:48 م 02/05/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أشرف بن شرقي من مباراة البنك الأهلي (1)
  • عرض 9 صورة
    أشرف بن شرقي من مباراة البنك الأهلي (3)
  • عرض 9 صورة
    أشرف بن شرقي (1)
  • عرض 9 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 9 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 9 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 9 صورة
    أشرف بن شرقي من وصول بعثة الأهلي إلى تونس
  • عرض 9 صورة
    أشرف بن شرقي

استعاد النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط النادي الأهلي، تألقه رفقة المارد الأحمر بعدما سجل هدفين في مرمى الزمالك أمس بالدوري.

وساهم بن شرقي في فوز المارد الأحمر على حساب الزمالك، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة شهدت تألق بن شرقي، الذي سجل هدفين من أهداف الأحمر الثلاثة في اللقاء.

عدد أهداف بن شرقي في مرمى الزمالك

وبثنائية بن شرقي في مرمى الزمالك أمس، رفع عدد أهدافه في شباك الفارس الأبيض منذ انضمامه إلى الأهلي، إلى 4 أهداف بمختلف البطولات.

وبات أشرف بن شرقي أول لاعب أجنبي يسجل في القمة، بقميص الفريقين الأهلي والزمالك، حيث سبق للنجم المغربي تسجيل هدفين في مرمى الأهلي، حينما كان يلعب في صفوف الزمالك.

أهداف أشرف بن شرقي في مرمى الأهلي

وسجل بن شرقي هدفين من قبل في شباك الأهلي، في موسم 20202-2021، حينما كان يرتدي قميص الفارس الأبيض.

ترتيب الأهلي في الدوري

وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط، إلى 47 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

وعلى الجانب الآخر توقف رصيد نادي الزمالك، عند النقطة رقم 50 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

أشرف بن شرقي النادي الأهلي الدوري المصري الأهلي والزمالك

لفتة وفاء من محمد صلاح تجاه زميله السابق في ليفربول.. ماذا طلب له؟
رياضة عربية وعالمية

أكبر مطعم تحت الماء يقدم الطعام وسط الأسماك (صور)
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
الفقي: مبارك لم يكن متحمسًا للتوريث نظريًا رغم المشهد السياسي
أسباب تكرار رفع أسعار زيوت السيارات في السوق المصري خلال 2026

