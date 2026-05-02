بعد كسره مرتين.. محافظة سوهاج توضح سبب كسر خط المياه في طما (صور)

كتب : عمار عبدالواحد

08:42 م 02/05/2026
    أعمال الشفط
    محيط منطقة العمل
    المعدات
    منطقة الكسر_6
    عمال شركة المياه

أصدرت محافظة سوهاج بيانًا رسميًا بشأن ما تم تداوله حول انفجار خط مياه رئيسي بشارع مكة المكرمة بمدينة طما، والذي تعرض لكسرين متتاليين خلال ساعات قليلة، ما أدى إلى تجمع كميات كبيرة من المياه بالشارع.

ووجه اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بسرعة التعامل مع الواقعة، والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، لاحتواء الموقف والانتهاء من أعمال الإصلاح في أسرع وقت.

هبوط أرضي وراء الكسر الأول

وأوضحت المحافظة أن الكسر الأول وقع بخط مياه قطر 12 بوصة، نتيجة هبوط أرضي ناتج عن ضعف واستقرار التربة في المنطقة، خاصة أن شارع مكة المكرمة كان يمر به سابقًا مسار ترعة الشوكا قبل ردمها، ما أثر على طبيعة التربة.

كسر ثانٍ بعد إصلاح الخط

وعقب الانتهاء من إصلاح الخط الأول وإعادة ضخ المياه، تعرض خط آخر بقطر 4 بوصات لكسر جديد، على بعد نحو 250 مترًا من موقع الكسر الأول، ما استدعى استمرار التدخلات الطارئة وأعمال الإصلاح.

شفط المياه واستمرار أعمال الصيانة

وتم الدفع بالمعدات اللازمة إلى موقع الحادث، وجرى شفط تجمعات المياه الناتجة عن الكسرين، مع تأمين موقع العمل حفاظًا على سلامة المواطنين والمارة.

وتتواصل أعمال الإصلاح للانتهاء من الكسر الثاني، تمهيدًا لإعادة ضخ المياه وعودة الخدمة إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.

انفجار خط مياه محافظة سوهاج هبوط أرضي

