إعلان

تصعيد ميداني بجنوب لبنان.. مقتل 7 أشخاص في غارات إسرائيلية

كتب : وكالات

08:44 م 02/05/2026

سلاح الجو الاسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي 7 أشخاص على الأقل، حتفهم وأصيب آخرون، في غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان اليوم السبت، رغم الهدنة بين إسرائيل وحزب الله، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب)، نقلا عن مسؤولين.

أضرار واسعة في الأحياء السكنية

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا جديدا، اليوم، لسكان تسع قرى جنوبية بالإخلاء.

بدورها ، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، اليوم، أن غارة نفذتها الطائرات الحربية المعادية منتصف ليل الخميس - الجمعة على بلدة شوكين أدت إلى استشهاد مواطنين وجرح عدد آخر بينهم رئيس بلدية شوكين حسين علي أحمد"، مشيرة إلى أن الغارة دمرت عددا من المباني السكنية وألحقت أضرارا هائلة بحي سكني كامل.

كما هدم الجيش الإسرائيلي أجزاء من دير كاثوليكي في قرية حدودية، وفي قرية يارون الحدودية، استخدم الجيش الإسرائيلي جرافات لتدمير أجزاء من دير كاثوليكي كان خاليا نتيجة لنشوب القتال مؤخرا.

وقالت جلاديس صباغ، الرئيسة العامة لراهبات الباسيليان السلفاتوريان: "بلغنا أنه تم تدميره باستخدام الجرافات"، وأضافت صباغ لوكالة (أ ب) أن الدير كان يضم مدرسة أغلقت منذ حرب إسرائيل وحزب الله عام 2006، بالإضافة إلى عيادة تم نقلها مؤخرا إلى قرية رميش القريبة.

ولفتت "الوكالة الوطنية للإعلام" إلى أن بلدتي زوطر الشرقية والغربية ومجرى نهر بين زوطر ودير سريان تعرضوا لسلسلة غارات جوية عنيفة ليلا، موضحة أن "الطائرات الحربية المعادية شنت غارة فجرا على حي القلعة في بلدة حاروف".

غارات متبادلة رغم التهدئة

وتتواصل الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله رغم وقف إطلاق النار الذي كان أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف أبريل الماضي بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزف عون، وجرى تمديده في 23 من نفس الشهر.

ونشرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، الكولونيل إيلا واویا، تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي " إكس" قالت فيها إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ نحو 50 غارة جوية خلال الـ 24 ساعة الماضية استهدفت بنية حزب الله التحتية وعناصره.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غارات جنوب لبنان هدنة لبنان تدمير دير يارون إسرائيل ولبنان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رقصت أمام الرؤساء وأدهشت أم كلثوم.. 10 معلومات عن الراحلة سهير زكي
زووم

رقصت أمام الرؤساء وأدهشت أم كلثوم.. 10 معلومات عن الراحلة سهير زكي
حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية
مدارس

حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية

بعد تحذير الأرصاد.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة والجيزة -(صور)
أخبار مصر

بعد تحذير الأرصاد.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة والجيزة -(صور)
تعليق صادم من أبو تريكة بعد فوز الأهلي بثلاثة على الزمالك بالدوري المصري
رياضة محلية

تعليق صادم من أبو تريكة بعد فوز الأهلي بثلاثة على الزمالك بالدوري المصري
احذروا من التسرع.. أبراج فلكية تواجه ضغوط في العمل
علاقات

احذروا من التسرع.. أبراج فلكية تواجه ضغوط في العمل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 مقترحات جديدة للحد من إضاعة الوقت من حراس المرمى.. ما التفاصيل؟
الأرصاد تحذر المواطنين: ابتعدوا عن أعمدة الإنارة وارتدوا الكمامات