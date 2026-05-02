لقي 7 أشخاص على الأقل، حتفهم وأصيب آخرون، في غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان اليوم السبت، رغم الهدنة بين إسرائيل وحزب الله، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب)، نقلا عن مسؤولين.

أضرار واسعة في الأحياء السكنية

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا جديدا، اليوم، لسكان تسع قرى جنوبية بالإخلاء.

بدورها ، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، اليوم، أن غارة نفذتها الطائرات الحربية المعادية منتصف ليل الخميس - الجمعة على بلدة شوكين أدت إلى استشهاد مواطنين وجرح عدد آخر بينهم رئيس بلدية شوكين حسين علي أحمد"، مشيرة إلى أن الغارة دمرت عددا من المباني السكنية وألحقت أضرارا هائلة بحي سكني كامل.

كما هدم الجيش الإسرائيلي أجزاء من دير كاثوليكي في قرية حدودية، وفي قرية يارون الحدودية، استخدم الجيش الإسرائيلي جرافات لتدمير أجزاء من دير كاثوليكي كان خاليا نتيجة لنشوب القتال مؤخرا.

وقالت جلاديس صباغ، الرئيسة العامة لراهبات الباسيليان السلفاتوريان: "بلغنا أنه تم تدميره باستخدام الجرافات"، وأضافت صباغ لوكالة (أ ب) أن الدير كان يضم مدرسة أغلقت منذ حرب إسرائيل وحزب الله عام 2006، بالإضافة إلى عيادة تم نقلها مؤخرا إلى قرية رميش القريبة.

ولفتت "الوكالة الوطنية للإعلام" إلى أن بلدتي زوطر الشرقية والغربية ومجرى نهر بين زوطر ودير سريان تعرضوا لسلسلة غارات جوية عنيفة ليلا، موضحة أن "الطائرات الحربية المعادية شنت غارة فجرا على حي القلعة في بلدة حاروف".

غارات متبادلة رغم التهدئة

وتتواصل الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله رغم وقف إطلاق النار الذي كان أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف أبريل الماضي بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزف عون، وجرى تمديده في 23 من نفس الشهر.

ونشرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، الكولونيل إيلا واویا، تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي " إكس" قالت فيها إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ نحو 50 غارة جوية خلال الـ 24 ساعة الماضية استهدفت بنية حزب الله التحتية وعناصره.