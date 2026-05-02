بعد 13 عاما.. حسين الشحات يكرر لقطة وداع أبو تريكة للأهلي

لم يتحقق منذ 28 عاما.. رقم سلبي صادم للزمالك أمام الأهلي في القمة

قبل 13 عاما وبالتحديد في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2013، ظهر محمد أبو تريكة للمرة الأخيرة بقميص الأهلي، وأثناء خروجه من الملعب ودع الجماهير بتحيته الشهيرة.

أمس أعاد حسين الشحات، لاعب الأهلي، تكرار تحية أبو تريكة الوداعية، مما أثار التكهنات حول رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء.

حسين الشحات يكرر احتفال أبو تريكة

في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2013، الذي توج به الأهلي بعد الفوز على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، خرج أبو تريكة في الوقت بدل الضائع، وسط تشجيع واحتفاء من جماهير الأحمر.

وقام أبو تريكة بتوديع جماهير الأهلي بحركته الشهيرة، التي يحيي فيها الجماهير بيده، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا.

وكرر حسين الشحات نفس الأمر في مباراة الأهلي والزمالك، مساء أمس، التي فاز بها الأحمر بثلاثية نظيفة وسجل الشحات هدف الافتتاح.

وفي الدقيقة 60، غادر حسين الشحات ملعب المباراة، وأثناء الخروج ذهب للجماهير وحياهم بنفس طريقة أبو تريكة، ليثير التكهنات حول رحيله، مع نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي وعدم التوصل لاتفاق للتجديد.

