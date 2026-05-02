تمكن نادي نانت من تحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره مارسيليا، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بالدوري الفرنسي.

وغاب النجم المصري مصطفى محمد عن المباراة، حيث لم يستعين به المدير الفني وحيد خليلوزيتش، ليكتفي اللاعب بمشاهدة فوز فريقه من على مقاعد البدلاء.

ترتيب نانت في الدوري الفرنسي

وبهذا الفوز رفع نانت رصيده من النقاط، إلى 23 نقطة في المركز الـ17 قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري الفرنسي.

وفي المقابل توقف رصيد مارسيليا، عند النقطة رقم 53 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نانت المقبلة

ويستعد فريق نانت بقيادة مدربه وحيد خليلوزيتش، لملاقاة نظيره لانس يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

ومن المقرر إقامة مباراة نانت ولانس، يوم الجمعة 8 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة 9.45 دقيقة مساءً، في إطار منافسات الدوري الفرنسي "دوري نايل".

أرقام مصطفى محمد مع نانت هذا الموسم

وشارك النجم المصري رفقة فريق نانت، في 23 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

