اللائحة تحسم البطل.. ماذا يحدث إذا تساوى الأهلي والزمالك وبيراميدز؟

عاد الأهلي للمنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة، في مباراة القمة، ليتقلص الفارق بينهما إلى 3 نقاط.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 50 نقطة متساويا مع بيراميدز، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

ويتبقى جولتان فقط على نهاية الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، ويمكن أن يتساوى الثلاثي في عدد النقاط.

تساوي الأهلي والزمالك وبيراميدز في عدد النقاط

يمكن أن يتساوي الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز في عدد النقاط، وذلك في حالة فوز بيراميدز والزمالك في مباراة واحدة فقط وفوز الأهلي في المباراتين المتبقيتين.

في هذه الحالة سيتساوى الثلاثي عند النقطة 53، ووفقا للوائح رابطة الأندية، يتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة بينهم، وفاز الأهلي على الزمالك ذهابا وإيابا، بينما فاز بيراميدز على الأهلي ذهابا وإيابا، ومن جانبه فاز الزمالك على بيراميدز ذهابا وإيابا.

وبعد تساوي الثلاثي في عدد النقاط والمواجهات المباشرة، يتم اللجوء لفارق الأهداف في مباريات الثلاثي ضد بعضهم البعض، والتي تصب في مصلحة بيراميدز.

ويتفوق بيراميدز في فارق الأهداف، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني، والزمالك ثالث، ليصبح السماوي بطلا للدوري للمرة الأولى في تاريخه.

ويصبح ترتيب الدوري وقتها كالتالي:

1- بيراميدز: سجل 5 أهداف واستقبل هدفين

2- الأهلي: سجل 5 أهداف واستقبل 6 أهداف

3- الزمالك: سجل 3 أهداف واستقبل 5 أهداف.

اقرأ أيضًا:

إبراهيم سعيد يشيع جنازة والدته (صور)

بسبب الزمالك.. تأجيل مباراة اتحاد العاصمة وأتلتيك بارادو في الدوري الجزائري



