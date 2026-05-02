الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

فولهام

الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
22:00

برشلونة

الدوري الفرنسي

نانت

0 0
16:00

مارسيليا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
18:00

لوريان

اللائحة تحسم البطل.. ماذا يحدث إذا تساوى الأهلي والزمالك وبيراميدز؟

كتب : هند عواد

03:15 م 02/05/2026 تعديل في 04:32 م

الأهلي والزمالك وبيراميدز

عاد الأهلي للمنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة، في مباراة القمة، ليتقلص الفارق بينهما إلى 3 نقاط.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 50 نقطة متساويا مع بيراميدز، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

ويتبقى جولتان فقط على نهاية الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، ويمكن أن يتساوى الثلاثي في عدد النقاط.

تساوي الأهلي والزمالك وبيراميدز في عدد النقاط

يمكن أن يتساوي الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز في عدد النقاط، وذلك في حالة فوز بيراميدز والزمالك في مباراة واحدة فقط وفوز الأهلي في المباراتين المتبقيتين.

في هذه الحالة سيتساوى الثلاثي عند النقطة 53، ووفقا للوائح رابطة الأندية، يتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة بينهم، وفاز الأهلي على الزمالك ذهابا وإيابا، بينما فاز بيراميدز على الأهلي ذهابا وإيابا، ومن جانبه فاز الزمالك على بيراميدز ذهابا وإيابا.

وبعد تساوي الثلاثي في عدد النقاط والمواجهات المباشرة، يتم اللجوء لفارق الأهداف في مباريات الثلاثي ضد بعضهم البعض، والتي تصب في مصلحة بيراميدز.

ويتفوق بيراميدز في فارق الأهداف، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني، والزمالك ثالث، ليصبح السماوي بطلا للدوري للمرة الأولى في تاريخه.

ويصبح ترتيب الدوري وقتها كالتالي:

1- بيراميدز: سجل 5 أهداف واستقبل هدفين

2- الأهلي: سجل 5 أهداف واستقبل 6 أهداف

3- الزمالك: سجل 3 أهداف واستقبل 5 أهداف.

اقرأ أيضًا:

إبراهيم سعيد يشيع جنازة والدته (صور)

بسبب الزمالك.. تأجيل مباراة اتحاد العاصمة وأتلتيك بارادو في الدوري الجزائري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أسباب تكرار رفع أسعار زيوت السيارات في السوق المصري خلال 2026
أخبار السيارات

أسباب تكرار رفع أسعار زيوت السيارات في السوق المصري خلال 2026
كم خسرت إيران منذ بدء الحصار الأمريكي عليها؟
شئون عربية و دولية

كم خسرت إيران منذ بدء الحصار الأمريكي عليها؟

متجاوزة الكونجرس.. أمريكا توافق على صفقات سلاح ضخمة لإسرائيل والخليج
شئون عربية و دولية

متجاوزة الكونجرس.. أمريكا توافق على صفقات سلاح ضخمة لإسرائيل والخليج
بيومي فؤاد يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل دوره في مسلسل الفرنساوي مع عمرو يوسف
مسرح و تليفزيون

بيومي فؤاد يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل دوره في مسلسل الفرنساوي مع عمرو يوسف

آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج محمد فاضل.. المهن التمثيلية ترد- خاص
زووم

آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج محمد فاضل.. المهن التمثيلية ترد- خاص

موعد صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة- اضغط للتفاصيل