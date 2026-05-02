لم يتحقق منذ 28 عاما.. رقم سلبي صادم للزمالك أمام الأهلي في القمة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رقماً سلبياً في مباراة القمة، بالهزيمة من الأهلي بثلاثية نظيفة.

وخسر الزمالك من الأهلي بنتيجة 3-0 عن طريق حسين الشحات وأشرف بن شرقي، في لقاء جمعهما مساء أمس، في الجولة الحاسمة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وفقاً لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، لم يتمكن الزمالك من العودة والفوز على الأهلي بعد تأخره في النتيجة سوى مرة وحيدة قبل 28 عاماً.

وخلال 137 مباراة بين الأهلي والزمالك، فاز الأبيض في 32 مباراة فقط وخسر 62 لقاء، وخلال هذه المواجهات لم يقلب الزمالك تأخره إلى فوز سوى مرة وحيدة فقط.

ففي الدوري المصري موسم 1999-2000، وبالتحديد يوم الجمعة 24 يونيو، تقدم الأهلي بهدف في الدقيقة 22، لكن الزمالك تمكن من معادلة النتيجة في الدقيقة 40، ثم تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 53.

