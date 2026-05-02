الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

فولهام

الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
22:00

برشلونة

الدوري الفرنسي

نانت

- -
16:00

مارسيليا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
18:00

لوريان

لم يتحقق منذ 28 عاما.. رقم سلبي صادم للزمالك أمام الأهلي في القمة

كتب : هند عواد

01:25 م 02/05/2026
    مباراة القمة بين الاهلي والزمالك
    نادي الزمالك
    مبارة الأهلي والزمالك
    تيفو جماهير الزمالك (1)
    تيفو جماهير الزمالك (3)
    تيفو جماهير الزمالك (2)

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رقماً سلبياً في مباراة القمة، بالهزيمة من الأهلي بثلاثية نظيفة.

وخسر الزمالك من الأهلي بنتيجة 3-0 عن طريق حسين الشحات وأشرف بن شرقي، في لقاء جمعهما مساء أمس، في الجولة الحاسمة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

رقم سلبي للزمالك أمام الأهلي

وفقاً لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، لم يتمكن الزمالك من العودة والفوز على الأهلي بعد تأخره في النتيجة سوى مرة وحيدة قبل 28 عاماً.

وخلال 137 مباراة بين الأهلي والزمالك، فاز الأبيض في 32 مباراة فقط وخسر 62 لقاء، وخلال هذه المواجهات لم يقلب الزمالك تأخره إلى فوز سوى مرة وحيدة فقط.

ففي الدوري المصري موسم 1999-2000، وبالتحديد يوم الجمعة 24 يونيو، تقدم الأهلي بهدف في الدقيقة 22، لكن الزمالك تمكن من معادلة النتيجة في الدقيقة 40، ثم تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 53.

الزمالك الأهلي مباراة القمة الدوري المصري

هل يعاقب الزمالك خوان بيزيرا والسعيد ؟ مصدر يجيب
هل يعاقب الزمالك خوان بيزيرا والسعيد ؟ مصدر يجيب

إنجاز طبي جديد.. أول عملية إصلاح صمام بالقسطرة ضمن التأمين الشامل
إنجاز طبي جديد.. أول عملية إصلاح صمام بالقسطرة ضمن التأمين الشامل
البترول: تراجع مديونية الشركاء إلى 714 مليون دولار.. وخطة الوصول إلى صفر
البترول: تراجع مديونية الشركاء إلى 714 مليون دولار.. وخطة الوصول إلى صفر
حقيقة منع الكراتين بالمطارات.. بيان رسمي يحسم الجدل
حقيقة منع الكراتين بالمطارات.. بيان رسمي يحسم الجدل
عبدالله وكنزي يغنيان"ناقصاك القعدة" مع والدهما عمرو دياب بحفل الجامعة الأمريكية-
عبدالله وكنزي يغنيان"ناقصاك القعدة" مع والدهما عمرو دياب بحفل الجامعة الأمريكية-

