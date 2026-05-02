بينهم ديانج ومعلول.. 4 لاعبين أجانب ارتدوا شارة قيادة الأهلي

لم يتحقق منذ 28 عاما.. رقم سلبي صادم للزمالك أمام الأهلي في القمة

حقق المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رقما تاريخيا خلال مباراة القمة أمام الزمالك.

وفاز الأهلي على الزمالك، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

أليو ديانج قائد الأهلي

أصبح أليو ديانج القائد الأجنبي الرابع في تاريخ الأهلي، بعدما ارتدى شارة القيادة في الدقيقة 81 من مباراة الزمالك، عندما غادر محمود تريزيجيه المباراة.

ويعتبر ديانج رابع لاعب أجنبي يحمل شارة قيادة الأهلي، بعد الفلسطيني مروان كنفاني والسوادني عبد المنعم شطة والتونسي علي معلول.

