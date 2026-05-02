بينهم ديانج ومعلول.. 4 لاعبين أجانب ارتدوا شارة قيادة الأهلي

كتب : هند عواد

12:58 م 02/05/2026
    ديانج بشارة قيادة الأهلي
    علي معلول
    علي معلول

حقق المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رقما تاريخيا خلال مباراة القمة أمام الزمالك.

وفاز الأهلي على الزمالك، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

أليو ديانج قائد الأهلي

أصبح أليو ديانج القائد الأجنبي الرابع في تاريخ الأهلي، بعدما ارتدى شارة القيادة في الدقيقة 81 من مباراة الزمالك، عندما غادر محمود تريزيجيه المباراة.

ويعتبر ديانج رابع لاعب أجنبي يحمل شارة قيادة الأهلي، بعد الفلسطيني مروان كنفاني والسوادني عبد المنعم شطة والتونسي علي معلول.

"إعلام الوزارء" يكشف حقيقة رش الطماطم بمادة تسبب الفشل الكلوي
"سماء النجوم" و584 حصانًا.. مواصفات سيارة محمد صلاح الكهربائية الفاخرة
1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 شهور.. متى يتم الصرف؟
هل يعاقب الزمالك خوان بيزيرا والسعيد ؟ مصدر يجيب
سر ظهور رسالة "غير مستحق" عند صرف المقررات التموينية
