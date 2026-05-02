أجلّت رابطة كرة القدم المحترفة في الجزائر، مباراة فريق اتحاد العاصمة وأتلتيك بارادو في الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري بعدما كان مقررًا إقامتها في الرابع من مايو الجاري.

وقالت الرابطة في بيان رسمي ، إن هذا التأجيل جاء بناءً علي طلب إدارة نادي اتحاد العاصمة الذي يرغب في الاستعداد بقوة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفيدرالية حيث تقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم التاسع من مايو فيما تقام العودة بالقاهرة في السادس عشر من الشهر الجاري.

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة فريق سموحة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة بمرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز، ويتصدر الفارس الأبيض جدول ترتيب المسابقة برصيد 50 نقطة.