مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

فولهام

الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
22:00

برشلونة

الدوري الفرنسي

نانت

- -
16:00

مارسيليا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
18:00

لوريان

جميع المباريات

بسبب الزمالك.. تأجيل مباراة اتحاد العاصمة وأتلتيك بارادو في الدوري الجزائري

كتب- رمضان حسن

02:49 م 02/05/2026

اتحاد العاصمة الجزائري (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجلّت رابطة كرة القدم المحترفة في الجزائر، مباراة فريق اتحاد العاصمة وأتلتيك بارادو في الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري بعدما كان مقررًا إقامتها في الرابع من مايو الجاري.

وقالت الرابطة في بيان رسمي ، إن هذا التأجيل جاء بناءً علي طلب إدارة نادي اتحاد العاصمة الذي يرغب في الاستعداد بقوة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفيدرالية حيث تقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم التاسع من مايو فيما تقام العودة بالقاهرة في السادس عشر من الشهر الجاري.

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة فريق سموحة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة بمرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز، ويتصدر الفارس الأبيض جدول ترتيب المسابقة برصيد 50 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الكونفيدرالية نهائي الكونفيدرالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اللائحة تحسم البطل.. ماذا يحدث إذا تساوى الأهلي والزمالك وبيراميدز؟
بعد شهرين من حرب إيران.. من هم الفائزون والخاسرون؟
شئون عربية و دولية

آي صاغة: استقرار الدولار يحد من هبوط الذهب محليًا رغم الضغوط العالمية وتراجع
اقتصاد

تحذير عاجل من "السياحة" للمواطنين والشركات قبل الحج 2026
أخبار مصر

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت
اقتصاد

أخبار

المزيد

