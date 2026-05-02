شيع إبراهيم سعيد، لاعب الزمالك والأهلي السابق، جنازة والدته، من مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة الظهر اليوم.

وفاة والدة إبراهيم سعيد

أعلن إبراهيم سعيد وفاة والدته مساء أمس، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أمي ماتت ادعولها، الله يرحمك يا أمي، ويغفر ليكي ويدخلك جناته".

وأضاف: "شكر الله سعيكم جميعاً، غدا صلاة الجنازة على أمي في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، رحمة الله عليها ويغفر لها ويدخلها فسيخ جناته ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ويجعل مرضها في ميزان حسناتها وشكرا لكل من تقدم بالعزاء".

ويقام عزاء والدة إبراهيم سعيد، عقب صلاة المغرب اليوم السبت 2 مايو، في مسجد الخلفاء الراشدين بالقاهرة.

